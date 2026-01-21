İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:10
Güngören’deki ziyaretin ayrıntıları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Acılı anne Gülhan Ünlü, Bakan Yerlikaya ve eşini kapıda karşıladı. Ziyarette Bakan Yerlikaya, Ünlü’ye taziyelerini iletti ve ailenin acısını paylaştı.

Bakan ve eşi, aileyle yaklaşık 50 dakikalık görüşmenin ardından evden ayrıldı.

