Emine Erdoğan: Teknolojiyi İnsani Dokunuşla Bütünleştirmek Tıbbın Geleceği İçin Vazgeçilmez

Emine Erdoğan Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na katılarak, teknolojinin tıp uygulamalarında insani bir yaklaşımla bütünleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Program ve Sergi Ziyareti

Erdoğan, program kapsamında hazırlanan "Kadın Eliyle Taşa İşlenen Şifa-Darüşşifaların Banileri ve Çiçeklerin Dili" sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Konuşmasına, sempozyumu tertip eden Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı.

İnsani Merkezli Sağlık Vurgusu

Emine Erdoğan, sempozyumda dile getirilecek her düşünce ve başlığın insan merkezli bir sağlık anlayışına ve "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Konuşmasında, "Teknolojinin sunduğu imkanları, insani bir dokunuşla genişletecek her yaklaşım, hem tıbbın hem de insanlığın geleceği için vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

Darüşşifaların Şifa Geleneği

Erdoğan, tarih boyunca bu toprakların hekimlerinin tıbbın yanında hayata değer veren bir şifa anlayışı da sunduklarını anlatarak darüşşifaların medeniyetimizin şefkat geleneğinin abideleri olduğunu söyledi. Konuşmasında sağlık çalışanlarına şükranlarını sunarak, "Onlar, büyük bir özveriyle çoğu zaman kendi hayatlarını geri plana alarak en zor zamanlarımızda yanımızda oluyorlar. Gösterdikleri fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Sanat, Maneviyat ve Mekanın Rolü

Emine Erdoğan, Anadolu'da Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan mirasta tedavinin sanat ve maneviyatla nasıl iç içe olduğuna dikkat çekti. Konuşmasından bazı vurgular şunlardı: "Hekimler, korku ve heyecan gibi duyguların, insan nabzına olan etkilerini gözlemliyor, nabız hareketlerine göre hastalara farklı makamlarda müzikler dinletiyor. Hastane bahçelerinde lale, sümbül, karanfil, nesrin gibi koku veren çiçekler yetiştiriliyor, hastalara çiçek manzaraları seyrettiriliyor." Ayrıca müzikle terapi, kokuyla terapi, suyla terapi ve maneviyatla terapi gibi yöntemlerin kişiye özel şifa terkiplerine dahil edildiğini vurguladı.

İbn-i Sina'dan Alınan İlham

Erdoğan, bu şifa medeniyetinin fikri zeminini özetlerken İbn-i Sina'nın sözlerini aktardı: "Tedavinin en iyi yollarından biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele etmek için cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli, hoşa gider hale getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir". Bu anlayışın, hekimliğin sadece bedene değil akla ve ruha hitap eden bir disiplin olduğunu gösterdiğini belirtti.

Modern Tıpta Denge Çağrısı

Emine Erdoğan, teknolojik ilerleme ve dijital dönüşümün hayatı değiştirdiğini fakat modern tıbbın mekanikleşme riski taşıdığını ifade etti. "Materyalist bir bakış açısı, tedaviyi performansa indirgerken umudu, teselliyi, kaderi, duayı, inancın iyileştiriciliğini dışlıyor" uyarısında bulundu ve hekim ile hastanın buluştuğu yerin yalnızca muayene odası olmadığını; bunun bir mana iklimi olduğunu hatırlatılmasını istedi.

Bilim ve Sanatın Bütünleşmesi

Erdoğan, disiplinler arası çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, bilim ve sanatın rakip değil birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu söyledi. Alman bir matematikçinin sözünü hatırlatarak "Bir matematikçi, şair ruhlu olmadıkça tam bir matematikçi olamaz" ifadesinin önemine işaret etti. İbn-i Sina gibi çok yönlü isimlerin örnekliğine atıfta bulunarak tıp eğitiminde insani bilimlerin yer almasının gerekliliğini vurguladı.

Sempozyumdan Beklenen Çıktılar

Salonun içindekilere seslenen Emine Erdoğan, bilim insanları, akademisyenler ve sanatçıların ortaya koyacağı fikirlerle sempozyumun yeni bir yol haritası oluşturmasını ve bunun tüm insanlığa şifa getirecek bir başlangıç olmasını temenni etti.

Katılımcılar ve Kapanış

Programa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala ile medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlikte Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Volkan Gidiş ve Öğretim Görevlisi Şaban Gölge tarafından bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Program, video gösterimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Emine Erdoğan, "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuştu