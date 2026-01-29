Başkan Altay: Konya'da Tarıma Destek 965 Milyon TL'yi Aştı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018'den bu yana tarıma sağladığı destekleri güncel bedelle 965 milyon lirayı aştı; 2025'te fide, tohum ve sulama yatırımları sürdü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:22
Başkan Altay: "Konya’da tarımın gelişmesi için sağladığımız destek 965 milyon lirayı aştı"

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalı çiftçi ve üreticilere yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı "toprağıyla konuşan, emeğiyle büyüyen bir şehir" olarak tanımlayarak bu emeğe sahip çıkmak için çalıştıklarını belirtti.

Tarımsal destekler ve fide dağıtımı

Başkan Altay, kırsalda üretimin sürdürülebilir olması için çiftçilere çok yönlü destek sağladıklarını ifade etti ve şunları söyledi: "Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla şehrimiz genelindeki çiftçilerimize ve üreticilerimize 2025 yılında 138 bin 184 adet fide ve fidan desteği sağladık. 2018 yılından bu yana çiftçimize sağladığımız fidan ve fide desteğinin sayısı 23 milyon 226 bin adet oldu. 2025 yılında toplam tarımsal destekleme rakamımız 24 milyon 575 bin lira olarak gerçekleşti. 2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarımız güncel bedelle 965 milyon lirayı aştı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin emeğinin değer bulmasını önemsiyoruz. Amacımız; toprağına sahip çıkan, üreten ve kazanan bir Konya’yı geleceğe taşımak. Alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Konya’mızın bereketli topraklarını birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz."

Sertifikalı mercimek ve tohum desteği

Başkan Altay, tarımsal üretimi çeşitlendirmek, nadas alanlarını üretime kazandırmak ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla geçen yıl ilk kez sertifikalı kırmızı ve yeşil mercimek tohumları dağıttıklarını aktardı. Altay, "2025 yılında üreticimize 247 bin 360 kilogram Macar fiği, nohut, mercimek, aspir ve safran soğanı olarak tohum desteklemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

Sulama yatırımları ve KOP katkıları

Konya’nın küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Altay, sulama yatırımlarına titizlikle devam ettiklerini vurguladı. 2025 yatırımlarından bazıları şöyle:

Cihanbeyli ilçesinin Hodoğlu Mahallesi’ndeki tarihi Azak Çeşmesi kaynağı hayvan içme suyu tesisi olarak yenilenip kapasitesi artırıldı. Meram ilçesinin Çukurçimen ve Kilistra mahallelerindeki açık kanal sulama tesisleri, 6.5 kilometrelik boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisine dönüştürüldü. Taşkent ilçesi Kecimen Mahallesi için bent ve 3.8 kilometre boru ile kapalı sistem sulama tesisi yapılması planlandı ve ihale süreci tamamlandı. Ilgın ilçesinin Harmanyazı Mahallesi’nde pompajlı kapalı sistem sulama tesisi tamamlanarak bölgeye katkı sağlandı; 16.5 kilometrelik hattın boruları döşendi ve 1.000 metreküplük depo hazır hale getirildi.

Başkan Altay, 2025 yılı projelerinin şu ana kadar yüzde 40'ını tamamladıklarını ve kalanını 2026'da bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2025 yılında KOP desteğiyle sulama yatırımlarına harcadığımız rakam 67 milyon lira oldu" dedi. Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana KOP desteğiyle 66 adet küçük ölçekli sulama yatırımı yapıldığını ve bu süreçte sulama yatırımlarının tutarının güncel bedelle 596 milyon lira olduğunu kaydetti.

