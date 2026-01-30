Başkan Kul: Terme'yi 100 Yıl İçin Planlayan Dev Dönüşüm Geliyor

Başkan Şenol Kul, AK Parti toplantısında Terme'nin önümüzdeki 100 yılına yönelik büyük dönüşüm ve yakında açıklanacak müjdelerin sinyalini verdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:52
Başkan Kul: "Şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz"

AK Parti İlçe Danışma Meclisi'nde müjdeler sinyali

AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, şehrin geleceğine ilişkin kapsamlı bir vizyon sundu. Kul, "Büyük değişim yakında başlayacak. Günübirlik çözümlerle değil, şehrimizin önümüzdeki 100 yılını planlayan dev adımlarla geliyoruz" dedi.

Toplantıya İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Murat Yurt, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş ve teşkilat mensupları katıldı. Başkan Kul, belediyenin Terme için hazırladığı belediyecilik vizyonunu aktarırken, kent için kalıcı ve gelecek kuşaklara miras bırakılacak projelerin hazırlık aşamasında olduğunu vurguladı.

Belediyecilik anlayışlarının temelinde vefa ve sadakat bulunduğunu belirten Kul, "Bizim belediyecilik anlayışımız; milletine sevdalı, memleketine vefalı, devletine sadık bir hizmet anlayışıdır. Terme’yi büyütürken değerlerimizi koruyan, geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa eden bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kul, şehir yönetiminde ortak akıl ve toplumsal faydanın esas alındığını söyleyerek, "Bu şehir için kişisel menfaat değil, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Terme’yi ortak akılla, dayanışmayla büyüteceğiz" dedi. Ayrıca hedeflerini "modern, planlı, doğayla barışık ve yaşanabilir bir Terme" oluşturmak olarak açıkladı.

Toplantıda Başkan Kul, önümüzdeki günlerde Terme’nin çehresini etkileyecek müjdelerin hayata geçirileceğine dair önemli ipuçları verdi: "Terme’de her günü ihtiyaca yönelik çalışmaya ve eksikleri tamamlamaya ayırıyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz şehrimizi bir adım daha ileriye taşımak değil, adeta bir çağ atlatmaktır. Önümüzdeki günlerde şehrimizi derinden etkileyecek, dönüşümü ve değişimi bizzat hissettirecek hamlelerimiz olacak. Yakın zamanda bu değişim başlayacak ve Terme’deki bu yeni dönemi herkes kendi gözleriyle görecek."

Toplantı, belediye ve parti teşkilatının güç birliği mesajı ile sona erdi; Başkan Kul, öncelikle halkın yaşam kalitesini artıracak ve kentin uzun vadeli geleceğine yatırım yapacak projelerin hızla hayata geçirileceğinin altını çizdi.

