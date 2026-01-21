Trump Davos’ta Grönland Çıkışı: "Tek İstediğim Bir Parça Buz"

Trump Davos’ta: "Tek istediğim bir parça buz"

WEF konuşması ve ekonomik bilanço

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri’ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuştu. Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk yılını tamamladığını belirten Trump, "ABD, ülke tarihinin en hızlı ve en dramatik ekonomik dönüşümünün ortasında bulunuyor" dedi.

Trump, ABD ekonomisinin IMF’nin geçen yıl öngördüğünün iki katı hızla büyüdüğünü savunarak, "Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür" ifadelerini kullandı.

Grönland vurgusu: "Muazzam boyuttaki buz parçası"

Grönland’ın stratejik önemine sıkça değinen Trump, "Muazzam boyuttaki buz parçasını ancak ve ancak ABD koruyabilir" dedi ve Grönland’ın ABD tarafından satın alınması yönünde müzakere çağrısını yineledi. Trump, "Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp ‘oh’ diyordur" sözleriyle güç kullanımı ihtimalini reddetti.

Trump, Grönland ve Danimarka’ya saygı duyduğunu ifade ederek, "Grönland’ı koruyabilecek tek ülke ABD" iddiasında bulundu ve 2. Dünya Savaşı’na atıfla geçmişteki müdahaleleri hatırlattı.

NATO eleştirisi ve savunma yükü

Trump, NATO üyelerinin savunma harcamalarını eleştirerek, "NATO üyelerinin GSYİH’lerinin yalnızca yüzde 2’sini ödemeleri gerekiyordu ancak bunu bile yapmıyorlardı" dedi. Trump, ABD’nin NATO’yu uzun yıllar büyük oranda finanse ettiğini savundu ve bu durumun adil olmadığını vurguladı.

Grönland talebinin NATO’ya zarar vermeyeceğini, aksine ittifakı güçlendireceğini iddia eden Trump, "Tek istediğimiz şey Grönland’ı almak. Tüm unvanı ve mülkiyetiyle birlikte" şeklinde konuştu.

Venezuela ve enerji mesajı

Enerji üretimindeki artışa dikkat çeken Trump, "Bugün ABD’de doğalgaz üretimi tüm zamanların zirvesinde. Petrol üretimi günde 730 bin varil arttı ve geçen hafta yalnızca Venezuela’dan 50 milyon varil petrol aldık" dedi. Venezuela’nın yeniden ekonomik toparlanacağı yönünde beklentisini paylaştı: "Venezuela inanılmaz başarılı olacak".

Ukrayna görüşmeleri ve savaş beklentileri

Ukrayna’daki savaş hakkında, "Her gün genç insanların hayatını kaybettiğini" söyleyen Trump, hem Vladimir Putin hem de Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve her iki liderin de anlaşmak istediğini düşündüğünü belirtti: "Ben de onlara, 'Bana bir iyilik yap ve kendi savaşını çözmeye odaklan' dedim."

Trump, Ukrayna’ya destek vereceklerini ancak NATO müttefiklerinin her zaman aynı şekilde karşılık verip vermeyeceğinden kuşku duyduğunu söyledi: "Bir de bana kötü biri diyorlar ama tek istediğim bir parça buz" ifadelerini tekrar etti.

Stratejik altyapı: Altın Kubbe

Muhtemel bir savaş senaryosunda Grönland’ın önemine işaret eden Trump, yeni geliştirilen Altın Kubbe sisteminin tam kapasiteyle çalışması için Grönland’ın kritik olduğunu savundu: "Eğer savaş olursa, eylemlerin büyük kısmı okyanusun ortasındaki bu büyük buz parçasının üzerinde gerçekleşecek."

Ekonomi, ticaret ve düzenlemeler

Trump, vergi indirimleri, gümrük tarifeleri ve düzenleme kaldırma politikalarını özetleyerek, dış ticaret açığının azaltıldığını iddia etti. "Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77’den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım" dedi.

İlaç fiyatlarına da değinen Trump, örnek vererek Londra ve ABD fiyat farkını eleştirdi: "Londra’da 10 dolar olan bir ilaç, ABD’de 130 dolar seviyesindeydi."

Avrupa eleştirisi ve enerji politikaları

Avrupa’yı sert biçimde eleştiren Trump, "Avrupa’nın bazı yerleri artık tanınmaz halde" ifadelerini kullandı. "Almanya, 2017’ye kıyasla yüzde 22 daha az elektrik üretiyor. Elektrik fiyatları ise yüzde 64 daha yüksek" örnekleriyle Avrupa’nın enerji politikasını eleştirdi ve rüzgar türbinleriyle ilgili sert değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19, borç ve gündem mesajları

Covid-19 sürecine dair, "Wuhan’dan çıktı ve ceset torbaları vardı. Bunu uydudan gördük" diyen Trump, beklenmedik darbelerin ekonomiyi etkileyebileceğini belirtti. Kamu borcuna ilişkin olarak ise, "Olağanüstü bir ekonomik büyüme sayesinde borçlarımızı ödeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Orta Doğu ve İran değerlendirmesi

Orta Doğu’da barışın sürdüğünü savunan Trump, İran’a yapılan müdahalelerin bölgedeki barış için gerekli olduğunu belirtti: "İran, Orta Doğu’nun kabadayısıydı ama artık değil".

Trump’ın Davos konuşması; Grönland talebi, NATO eleştirileri, enerji politikaları ve küresel ekonomik iddiaları etrafında şekillendi. Konuşma, hem savunma hem de ticaret ekseninde güçlü ABD mesajları içerdi.

