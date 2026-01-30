Bakan Kacır: Türkiye İstikrar Adresi — KOBİ’lere Refinansman Kefalet Programı

Bakan Kacır: Türkiye istikrar ve güven adresi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen Refinansman Kefalet Programı İmza Töreninde konuştu. Programa KOSGEB öncülüğünde protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye küresel belirsizliklere rağmen dayanıklılığını koruyor

Törende konuşan Bakan Kacır, "Küresel ticarette belirsizliklerin yükseldiği, korumacılığın arttığı bir dönemi müşahede ediyoruz. Tüm dünyada kırılganlıklar derinleşirken, etrafı adeta ateş çemberiyle sarılı zor bir coğrafyada yer alan Türkiye, hamd olsun istikrar ve güven adresi olarak fırtınalara göğüs geriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, ekonominin büyüme performansına işaret ederek, "Geçtiğimiz yılın 3. Çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimiz, kesintisiz yükselişini 21 çeyrektir sürdürüyor. Milli gelirimizi 1 trilyon 538 milyar dolara taşıdık." dedi. İhracata ilişkin olarak ise "2002’de 36 milyar dolar düzeyinde olan yıllık ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB: KOBİ’lerin en güçlü yol arkadaşı

Bakan Kacır, "Son 23 yılda KOSGEB’i KOBİ’lerimizin en büyük yol arkadaşı ve stratejik çözüm ortağı haline getirdik." diye konuştu. KOSGEB’in desteklerine dair verdiği rakamlarla şunları vurguladı: "Bu dönemde 1 milyon 412 bin işletmemizin yanında olduk; toplam 286 milyar lira kaynak sağladık. Sadece geçtiğimiz yıl 54 bin işletmemize 34,8 milyar lira destek olduk."

Yeni yapılandırma: Destek programları ve saha çalışmaları

KOSGEB’in destek programlarını dört ana başlıkta yeniden yapılandırdıklarını belirten Kacır, uygulamalara ilişkin ayrıntıları paylaştı. "Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 1.951 KOBİ’nin 7,4 milyar lira tutarındaki projelerini, Dijital Dönüşüm Destek Programı ile de 166 işletmenin 1,9 milyar liralık yatırım projesini destekledik." dedi. Ayrıca, KOSGEB ekiplerinin son iki yılda 320 bin işletmeyi ziyaret ettiğini aktardı.

Refinansman Kefalet Programı: KOBİ’lere nakit akışı desteği

Bakan Kacır, yeni programın içeriğini şöyle açıkladı: "Program kapsamında; KOBİ’lerimize 10 milyon lira kefalet üst limiti, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 36 maliyet ile mevcut kredilerin refinansmanı imkanı sunuyoruz." Kacır, bu mekanizmanın bir "borç yapılandırması" değil, işletmelerin finansal kabiliyetini artıran bir "refinansman" işlemi olduğunu vurguladı: "Dolayısıyla, bu imkândan yararlanan hiçbir işletmemizin kredi reytingi ya da kredi risk notu asla olumsuz etkilenmeyecek; finansal itibarları en güçlü şekilde korunacaktır."

İstihdamı koruyan ve büyüten politikalar

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerdeki KOBİ’lere yönelik desteklere de değinen Kacır, "İstihdamı koruyan KOBİ’lere geçtiğimiz yıl çalışan başına aylık 2 bin 500 TL destek sağladık. Böylelikle 15 bin 520 KOBİ’mizde 441 bin istihdamı koruduk. Bu yıl destek tutarını 3 bin 500 liraa çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Böylelikle 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz." dedi.

Sanayi Alanları Master Planı ile yeni üretim koridorları

Kacır, Sanayi Alanları Master Planı’nın hedeflerini de paylaştı: "Programımız ile planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 160 bin hektardan 350 bin hektara 5 yıl içinde yükseltmiş olacağız. Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz; altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız."

Son söz

Kacır, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Biz her daim sizin yanınızda olmaya, yolunuzdaki taşları temizlemeye ve Türkiye’nin üretim gücünü sizlerle birlikte zirveye taşımaya kararlıyız. Siz yeter ki üretmeye, istihdam sağlamaya devam edin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; işini büyütmek isteyene yeni kapılar açmaya, üretimini sürdürmek isteyenin yükünü hafifletmeye, istihdamını artırmak isteyenin yanında olmaya tüm imkânlarımızla devam edeceğiz."

