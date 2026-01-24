Çomaklı'dan Pervin Buldan'a Sert Tepki: 'Saç Örgüsü' Propagandası

BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, Pervin Buldan'ı 'saç örgüsü' propagandasıyla terör örgütüne destek vermekle suçladı; DEM vekillerinin çocuklarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:18
BBP'den Buldan ve DEM vekillerine eleştiri

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, DEM Milletvekili Pervin Buldan ve bazı DEM'li vekillere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Çomaklı, yaptığı açıklamada:

"Terör örgütü destekçisi Pervin Buldan’ın Suriye’de bulunan terör örgütüne destek ve moral amaçlı yaptığı "saç örgüsü" propagandası içimizde terör örgütüne destek ruhu taşıyanları ortaya çıkarmıştır"

Çomaklı konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yıllarca bu toprakların ve vatanın çocuklarını pervasızca ve holiganca dağlara çıkaran bu terör destekçilerinin acaba kendi çocukları için de dağlara gitmelerine gönülleri ne kadar razı oluyor. Çünkü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile bu terör destekçilerinin çocukları ya Brezilya’da Rio Karnavalında ya Londra’da gezilerde ya da Maldivlerde şatafatlı hayat yaşamaktadırlar. Eğer davalarında samimilerse kendi çocuklarını öne sürsün ve Suriye’de sahada ağlarken veya çorba dağıtırken görelim. Ama yok, neden? Çünkü Pervin Buldan gibi uluslararası arenada terör örgütü kabul edilmiş PKK ve ismi değişmiş uzantılarına destek veren kesimler kendi çocuklarını kıymetli görürken Kürtlerin çocukları ölebilir ve savaşabilir. Gelsinler bakalım bu terör destekçilerinin çocukları hiç o topraklara ayak basmışlar mı?"

Çomaklı ayrıca Erzurumdaki açıklamalar nedeniyle DEM vekili Meral Beştaş'a da seslendi:

"Dün Erzurum’da açıklama yapıyordunuz. Yanınızda hangi milletvekilinin kızı veya oğlu vardı. Kim sizinle geldi. Gariban ve kandırdığınız insanlar yanınızda. Ama zor tabi ki, Rio Karnavalına giden birini Erzurum’da protestoya çağırmak, Maldivlere giden bir vekil çocuğunu soğukta getirmek mümkün değil, Paris’te Londra’da gezerken Amerika’nın bile yarı yolda bıraktığı bir terör örgütüne destek için Erzurum’a çağırmak. Onların kılına zarar gelmesin ama Kürtlerin çocuklarına ne olursa olsun değil mi? Samimiyetsizliğiniz DEM’li vekillerin çocuklarını ön saflara almak yerine bu vatanın çocuklarını gençlerini ateşe atarken görülmektedir"

Çomaklı uyarılarını şu sözlerle noktaladı:

"Saç örgüsü ile bu devletten toz bile kaldırmazlar"

Çomaklı, vatandaşları bu tür söylemler ve eylemler karşısında dikkatli olmaya çağırdı ve söz konusu isimlerin çocuklarıyla ilgili sorular sorulması gerektiğini vurguladı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

