Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı

Yargıtay verileri ve sahaya dayalı siyaset vurgusu

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, düzenlediği basın toplantısına Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'i anarak başladı. Ardından Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi üye verilerini değerlendirdi.

Selmanoğlu, açıklamasında Elazığ’daki üye artışını paylaştı: "Elazığ’da 8 bin 271 yeni üyeyle birlikte toplam üye sayımız 95 bin 172 olmuştur."

Genel tabloya ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen siyasetin halkla iç içe olduğuna dikkat çeken Selmanoğlu, "Yargıtay Başkanlığımız tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre, AK Parti'mizin Türkiye genelindeki üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Bu tablo, milletimizin AK Parti’ye olan güveninin ve sahaya dayalı siyaset anlayışımızın açık bir göstergesidir" dedi.

Selmanoğlu, partinin sahadaki çalışmaları ve teşkilatların fedakârlığına vurgu yaparak, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan, vatandaşımızın talep ve beklentilerini doğrudan sahadan okuyarak yürütmektedir. Attığımız her adımı milletimizin iradesini merkeze alarak atıyoruz. Bu anlayış, partimizi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Elazığ teşkilatlarının kentteki büyümesinin devam ettiğini belirten Selmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıklanan bu üye artışı yalnızca bir sayı değildir, bu liderliğe, bu dava bilincine ve ortaya koyduğumuz istikrarlı vizyona duyulan güvenin bir yansımasıdır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri, farklı hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken, milletimizin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz."

Selmanoğlu, son olarak, "Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve aziz milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, Elazığ’da da aynı inanç ve azimle çalışmalarını sürdürmektedir. Yargıtay’ın açıkladığı bu tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" diyerek konuşmasını tamamladı.

