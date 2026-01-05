DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı

Sencer Selmanoğlu, Yargıtay’ın 2 Ocak 2026 verilerine göre Elazığ’da 8 bin 271 yeni üyeyle toplam üye sayısının 95 bin 172 olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:25
Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı

Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı

Yargıtay verileri ve sahaya dayalı siyaset vurgusu

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, düzenlediği basın toplantısına Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'i anarak başladı. Ardından Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi üye verilerini değerlendirdi.

Selmanoğlu, açıklamasında Elazığ’daki üye artışını paylaştı: "Elazığ’da 8 bin 271 yeni üyeyle birlikte toplam üye sayımız 95 bin 172 olmuştur."

Genel tabloya ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen siyasetin halkla iç içe olduğuna dikkat çeken Selmanoğlu, "Yargıtay Başkanlığımız tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre, AK Parti'mizin Türkiye genelindeki üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Bu tablo, milletimizin AK Parti’ye olan güveninin ve sahaya dayalı siyaset anlayışımızın açık bir göstergesidir" dedi.

Selmanoğlu, partinin sahadaki çalışmaları ve teşkilatların fedakârlığına vurgu yaparak, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan, vatandaşımızın talep ve beklentilerini doğrudan sahadan okuyarak yürütmektedir. Attığımız her adımı milletimizin iradesini merkeze alarak atıyoruz. Bu anlayış, partimizi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Elazığ teşkilatlarının kentteki büyümesinin devam ettiğini belirten Selmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıklanan bu üye artışı yalnızca bir sayı değildir, bu liderliğe, bu dava bilincine ve ortaya koyduğumuz istikrarlı vizyona duyulan güvenin bir yansımasıdır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri, farklı hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken, milletimizin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz."

Selmanoğlu, son olarak, "Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve aziz milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, Elazığ’da da aynı inanç ve azimle çalışmalarını sürdürmektedir. Yargıtay’ın açıkladığı bu tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" diyerek konuşmasını tamamladı.

AK PARTİ ELAZIĞ İL BAŞKANI SENCER SELMANOĞLU, PARTİLERİNİN ELAZIĞ’DAKİ ÜYE SAYISININ 8 BİN 271...

AK PARTİ ELAZIĞ İL BAŞKANI SENCER SELMANOĞLU, PARTİLERİNİN ELAZIĞ’DAKİ ÜYE SAYISININ 8 BİN 271 YENİ ÜYEYLE 95 BİN 172’YE ULAŞTIĞINI AÇIKLADI

AK PARTİ ELAZIĞ İL BAŞKANI SENCER SELMANOĞLU, PARTİLERİNİN ELAZIĞ’DAKİ ÜYE SAYISININ 8 BİN 271...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Kırgızistan İlişkileri: Dastanbek Cumabekov ile Yalçın Topçu Görüşmesi
2
Atakum Meclisi'nde 12 Madde Oy Birliğiyle Komisyonlara Havale Edildi
3
AK Parti Eskişehir'e 8 bin 650 Yeni Üye: Üye Sayısı 98 bin 436'ya Yükseldi
4
AK Parti Mersin'de Üye Rekoru: 209 bin 40'a Ulaşıldı
5
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan Başkanlığında Toplandı
6
Hakan Fidan Lizbon'da Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu
7
Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları