BBP 33. Kuruluş Yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu Kabri Başında Anıldı

Ankara / Taceddin Dergahı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33’üncü kuruluş yıl dönümünde Ankara’daki Taceddin Dergahı mezarlığında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Katılımcılar mezar başında bir araya gelerek anma programına iştirak etti.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualarda bulunuldu. Anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Duaların ardından mezar başına karanfiller ve güller bırakıldı, mezarın toprağına su döküldü. Tören, yapılan toplu duanın ardından sona erdi.

