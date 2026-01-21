Bingöl Valisi Cahit Çelik Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bingöl Valiliği'ne atanan Niğde Valisi Cahit Çelik, göreve başladı. Vali Çelik, valilik önünde il protokolü tarafından karşılandı.

Görev Devir Teslimi ve Veda

Önceki Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, yayımlanan atama kararıyla Yalova Valiliğine atanmış; veda ederek kentten ayrıldı. Yeni atama ile görev değişimi resmen tamamlandı.

Vali Çelik'in İlk Mesajı

Vali Çelik, “Kadim bir kültüre sahip olan Bingöl, adı gibi binlerce güzelliği bağrında yaşatan; gelenekleri, yöresel yemekleri, eşsiz doğası ve köklü tarihi ile zengin bir kültüre sahiptir. Bingöl, dört tarafını saran karlı dağları, yüzen adaları, Pergasor Şelalesi, Buban Peribacaları, Murat Nehri, Şerafettin Yaylaları, samimi ve yardımsever insanının yanında kendine has birçok farklı özelliğiyle öne çıkan bir ilimizdir. Buradaki yeni görevimin ülkemiz, ilimiz, ailem ve şahsım için hayırlı olmasını ve yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Bu vesile ile Bingöl halkına hizmet etmiş olan ve son kararname ile Yalova iline atanan önceki Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta’ya şehrimize sunduğu kıymetli katkılar ve emekleri dolayısıyla teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Görev sürem içerisinde siz Bingöllü hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmek temel ilkem olacaktır. Bu ilke doğrultusunda mesai kavramı olmaksızın devlet-millet kucaklaşmasını sağlamak için sizlerin hizmetinde olacağım. Yönetim anlayışım gereği olarak sorunları toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, onlarla müşavere ederek, taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Bir başka ifade ile birlikte çalışıp, birlikte başaracağız” dedi.

Vali Çelik, hizmet ve katılımcı yönetim anlayışını vurgulayarak, Bingöl halkına en iyi şekilde hizmet etmeyi ilke edineceğini belirtti.

