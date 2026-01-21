Bingöl Valisi Cahit Çelik Göreve Başladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bingöl Valiliği görevine başladı; il protokolü tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:32
Bingöl Valisi Cahit Çelik Göreve Başladı

Bingöl Valisi Cahit Çelik Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bingöl Valiliği'ne atanan Niğde Valisi Cahit Çelik, göreve başladı. Vali Çelik, valilik önünde il protokolü tarafından karşılandı.

Görev Devir Teslimi ve Veda

Önceki Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, yayımlanan atama kararıyla Yalova Valiliğine atanmış; veda ederek kentten ayrıldı. Yeni atama ile görev değişimi resmen tamamlandı.

Vali Çelik'in İlk Mesajı

Vali Çelik, “Kadim bir kültüre sahip olan Bingöl, adı gibi binlerce güzelliği bağrında yaşatan; gelenekleri, yöresel yemekleri, eşsiz doğası ve köklü tarihi ile zengin bir kültüre sahiptir. Bingöl, dört tarafını saran karlı dağları, yüzen adaları, Pergasor Şelalesi, Buban Peribacaları, Murat Nehri, Şerafettin Yaylaları, samimi ve yardımsever insanının yanında kendine has birçok farklı özelliğiyle öne çıkan bir ilimizdir. Buradaki yeni görevimin ülkemiz, ilimiz, ailem ve şahsım için hayırlı olmasını ve yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Bu vesile ile Bingöl halkına hizmet etmiş olan ve son kararname ile Yalova iline atanan önceki Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta’ya şehrimize sunduğu kıymetli katkılar ve emekleri dolayısıyla teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Görev sürem içerisinde siz Bingöllü hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmek temel ilkem olacaktır. Bu ilke doğrultusunda mesai kavramı olmaksızın devlet-millet kucaklaşmasını sağlamak için sizlerin hizmetinde olacağım. Yönetim anlayışım gereği olarak sorunları toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, onlarla müşavere ederek, taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Bir başka ifade ile birlikte çalışıp, birlikte başaracağız” dedi.

Vali Çelik, hizmet ve katılımcı yönetim anlayışını vurgulayarak, Bingöl halkına en iyi şekilde hizmet etmeyi ilke edineceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BİNGÖL VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANAN VALİ CAHİT ÇELİK GÖREVİNE...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BİNGÖL VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANAN VALİ CAHİT ÇELİK GÖREVİNE BAŞLADI.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BİNGÖL VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANAN VALİ CAHİT ÇELİK GÖREVİNE...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile İstanbul'da Buluştu
2
Darende'de 'Çocuk Sinema Günleri' Başladı
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mersin'de çocuk evleri şiddet iddiasında personel işten çıkarıldı
4
Sudani Ayn el-Esed Üssü'nü Ziyaret Etti: Suriye Sınırında Güvenlik Hazırlığı
5
CHP Heyeti TÜRK-İŞ’i Ziyaret Etti: Ulaş Karasu - Ergün Atalay Görüşmesi
6
Erdoğan: "Bayrağa Uzanan Kirli Elleri Bulacağız" — Emekliye 20 Bin TL, GÜÇ ile Gençlere İstihdam
7
Tavas'ta Türk Bayrağı Seferberliği: Başkan Kadir Tatık'tan Sert Tepki

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları