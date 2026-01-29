Bizim Meram Masası Meram'da Hizmetin Pusulası

Meram Belediyesi'nin Bizim Meram Masası, 2019'dan beri çok kanallı hizmetle yüzde 99 geri bildirim oranı sağlayarak örnek model oldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:08
Bizim Meram Masası, Meram Belediyesi tarafından vatandaşla belediye arasında kurulan güçlü iletişim köprüsü olarak öne çıkıyor. Başkan Mustafa Kavuş, birimin ortaya koyduğu performansın onu örnek bir model haline getirdiğini vurguladı ve birimin belediyecilik anlayışlarını yönlendiren bir pusula görevi gördüğünü belirtti.

Başkan Kavuş'un Değerlendirmesi

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Meram Masası'nın faaliyetlerini içeren kapsamlı brifingin ardından yaptığı değerlendirmede birimin Meram'da yüksek yaşam standartlarının ve hizmette konforun kapısını araladığını söyledi. Başkan Kavuş, "Bizim Meram Masası, hemşehrilerimizle aramızdaki en önemli bağlardan biri oldu. Sorunlar çözüldükçe, memnuniyet arttıkça biz de daha mutlu oluyoruz" dedi.

Başkan Kavuş, birimin sadece başvuru merkezi olmadığını; aynı zamanda belediyecilik anlayışlarını şekillendiren bir rehber olduğunu da şöyle ifade etti: "Bizim Meram Masası, hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini anında görmemizi sağlıyor. Bu talepler bizim için bir pusula niteliği taşıyor. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini, hangi alanda neye ihtiyaç olduğunu buradan öğreniyor, hizmetlerimizi buna göre planlıyoruz. Vatandaşlarımız sorunlarının kısa sürede çözüldüğünü gördükçe memnuniyetleri artıyor, bu da Meram’da yaşam kalitesini yukarı taşıyor. Birimin, bugüne kadar ortaya koyduğu hizmetler ve bu hizmetlerden vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet ne denli doğru bir iş yaptığımızı açıkça ortaya koyuyor."

Başkan Kavuş, kendilerine ve Bizim Meram Masası'na güvenerek taleplerini ileten tüm Meramlılara ve birim personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Çok Kanallı Hizmet ve Başarı Rakamları

2019 yılının Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Bizim Meram Masası; yüz yüze başvuruların yanı sıra telefon, web sitesi, sosyal medya, WhatsApp, CİMER, e-posta, 112 Acil Çağrı Merkezi, Valilik ve Büyükşehir Açık Kapı gibi çok sayıda kanal üzerinden vatandaş taleplerini alıyor ve hızlı çözümler üretiyor.

Birim, evlilik işlemlerinden imar başvurularına, sosyal yardım taleplerinden asfalt ve altyapı isteklerine kadar geniş bir alanda hizmet veriyor ve Meramlıların belediyeye ulaşımını kolaylaştırıyor. Yapılan müracaatların yüzde 99'una geri bildirimde bulunulması, Bizim Meram Masası'nın başarısını rakamlarla ortaya koyuyor. En çok başvurunun telefon üzerinden yapıldığı, web sitesi ve yüz yüze müracaatların da en çok tercih edilen kanallar arasında olduğu kaydedildi.

