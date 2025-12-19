DOLAR
Büşra Özdemir: Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi 200 Milyon TL ile Alanya’ya Uzun Yıllar Hizmet Edecek

Büşra Özdemir, 200 milyon TL yatırımla kapasitesi artırılan Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin günlük 30 bin m tam kapasiteyle Alanya'ya uzun yıllar hizmet edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:29
İnceleme ve kapasite artırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, kapasite artırma çalışmaları devam eden 200 milyon TL yatırım bedelli Alanya Konaklı Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Özdemir, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla tesisin Alanya’ya uzun yıllar güvenle hizmet edeceğini vurguladı.

Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Tarık Özçelik ile birlikte tesiste yetkililerden bilgi aldı. ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban ve ASAT Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, "Konaklı Atıksu Arıtma Ön Arıtma Ve Havalandırma Havuzu Ünitelerinin Revizyonu Yapım İşi" kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Ümit Daban, geçmiş yıllarda yaşanan yapısal sorunlar nedeniyle 2021 yılında 1 ve 2 numaralı havalandırma havuzlarının yenilendiğini; şu anda ise 3 ve 4 numaralı havalandırma havuzlarının yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Proje hedefi ve teknik yenilikler

Başkan Vekili Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'nün nüfusu ve ihtiyaçları her geçen gün artan Alanya için projeyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Özdemir, çalışmaları şu sözlerle özetledi: "Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi, günlük 30 bin m tam kapasiteyle, kesintisiz, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Kalan imalatların da kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte tesisimiz Alanya’mıza uzun yıllar güvenle hizmet edecektir".

Toplam 200 milyon TL yatırım bedelli yapım işi kapsamında; 3 ve 4 numaralı havalandırma havuzları yıkılarak yeniden inşa edildi ve tüm elektromekanik ekipmanlar tamamen yenilendi. Bu kapsamda hava hatları, blowerlar, difüzörler ve karıştırıcılar modern teknolojiye uygun şekilde tesis edildi. Ayrıca ön arıtma ünitesine koku giderim sistemi kurulurken, tesis içi atıksu ve çamur iletim hatları da kapsamlı şekilde modernize edildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Konaklı Arıtma Tesisi'nin, Alanya'nın artan altyapı ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasite ve çevresel standartlara ulaşması hedefleniyor.

