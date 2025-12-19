Arnavutköy'de CHP İstifa Depremi: 2 Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti, 100 Partili Ayrıldı

Arnavutköy'de CHP'den toplu istifa: İki meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Ercan Duman ve Mutlu Nak partilerinden ayrıldıklarını açıkladı

Arnavutköy Belediyesi'nde görev yapan Ercan Duman ve Mutlu Nak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklayarak çalışmalarına Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceklerini duyurdu. İstifa haberi belediyede düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna aktarıldı.

Meclis üyelerinin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün burada, uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda aldığımız önemli bir kararı kamuoyuyla paylaşmak üzere bulunuyoruz. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan; kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın; çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil; hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler kaostan değil huzurdan; kavgadan değil ortak akıldan; tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yanayız. Bu değerlerin, siyasetimizin temelini oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonları, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmamaktadır. Bu yaklaşımın ne Arnavutköy’e ne de demokrasi kültürümüze bir katkı sunmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu anlayışla; Arnavutköy’de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek ve sorumluluğunu taşıdığımız hemşehrilerimize karşı görevimizi en doğru şekilde yerine getirebilmek adına bu adımı atmayı gerekli gördük. Bundan sonraki süreçte de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy’ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz. Bu kararın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz"

Açıklamanın ardından partililer, meclis üyelerini tebrik ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Yapılan değişiklikle birlikte Arnavutköy Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'li meclis üye sayısı 22'ye yükselirken, CHP'li meclis üye sayısı 11'e geriledi. Öte yandan, yaklaşık 100 partilinin de CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Gelişme, ilçe siyasetinde dengeleri değiştirebilecek nitelikte görülüyor; yerel hizmet ve temsil açısından yeni dönemin nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.

