CHP'den İstifa Eden Ergül Günaydın'dan Doğanşehir Belediyesi'ne Suçlama

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2 gün önce istifa eden Malatya Büyükşehir ve Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, görevine artık bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini açıkladı. Günaydın, CHP'li Doğanşehir Belediyesi'nde hukuka ve kamu yararına aykırı çok sayıda işlem ve uygulama yapıldığını iddia etti.

Personel ve taşeron iddiaları

Günaydın, personel alımında liyakatten uzak uygulamalar yapıldığını ileri sürdü. İddialar arasında, fiilen çalışıp çalışmadığı tespit edilemeyen personel, unvanı, yetkisi ve yeterliliği bulunmayan kişilere görev verilmesi ve kamu imkânlarının tahsis edilmesi yer alıyor. Ayrıca, çok sayıda taşeron işçi alındığı; bu işçilerin yasal sayının üzerinde ve alım usullerine, mevzuata aykırı şekilde temin edildiği öne sürüldü.

Günaydın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İmar uygulamalarında planlama esaslarına ve yürürlükteki mevzuata aykırılık iddiaları, Belediye’ye ait taşınır ve taşınmazların kamu yararı gözetilmeksizin tasarrufa konu edilmesi, personel istihdamında liyakat, eşitlik ve fiili ihtiyaç kriterleri dışında hareket edilmesi; fiilen çalışıp çalışmadığı dahi tespit edilemeyen personel iddiaları, unvanı, yetkisi ve yeterliliği bulunmayan kişilere görev, yetki ve kamu imkânları tahsis edilmiştir. Çok sayıda taşeron işçi alınmıştır ve yasal sayının üzerinde alınmıştır. Alınan işçiler alım usullerine ve mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. Çok sayıda işçi alınmış olup, bu işçilerin bir kısmı taşeron işçi kadrosuna alınmış. Alım usullerinde mevzuata uyulmamıştır."

Mali işlemler, araç kullanımı ve imar iddiaları

Günaydın, belediye şirketleri ve iştiraklerinde yapılan işlemlerin mali yapıyı zayıflatıcı ve kamu zararına yol açabilecek nitelikte olduğunu savundu. Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların kamu yararı gözetilmeksizin tasarrufa konu edildiği iddiası öne çıktı.

Belediye hizmet araçlarının amaç dışı kullanıldığına ilişkin de ciddi iddialar olduğunu belirten Günaydın, ilçede halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak için kullanılan 6 adet belediye otobüsünün "belediye meclisinin onayına sunulmadan, idari tasarrufla ve kamu yararı gözetilmeksizin elden çıkarılmasına yönelik uygulamalar yapıldı" dedi.

Ayrıca, depremzede vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının ikincil plana itildiğini ve bunun "kamu vicdanını derinden yaralayan ve idarenin güvenilirliğini ciddi biçimde zedeleyen uygulamalar" olduğunu ifade etti. İmarla ilgili olarak da "2021 yılı öncesi olmayan yapılara usulsüzce imar kanununa aykırı olarak suç işlenmiştir. Bu yöntemle kaçak yapıların önü açılmıştır" iddiasında bulundu.

Günaydın, iddialarını kamuoyu ile paylaştığını ve bağımsız meclis üyesi olarak bu konuları takip edeceğini duyurdu.

CHP'DEN İSTİFA EDEN MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ERGÜL GÜNAYDIN, CHP’Lİ DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ’NDE HUKUKA VE KAMU YARARINA AYKIRI ÇOK SAYIDA İŞLEM VE UYGULAMANIN YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ.