Başkan Er: Malatya eskisinden daha güzel, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi kapsamında tarımsal üretime destek sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarımsal üretim hedefiyle modern sulama projelerini hayata geçiriyor ve 250 mahalle ve mezrada kullanılmak üzere 250 bin metre sulama borusunu çiftçilere dağıtmaya devam ediyor. Proje kapsamında temin edilen boruların toplam maliyeti 70 milyon lira olarak açıklandı.

Pütürge'de gerçekleştirilen uygulamada, üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı özelliklerde toplam 93 bin 500 metre muhtelif cins ve çapta boru, 41 milyon lira değerinde destekle 120 lokasyonda çiftçilere ulaştırıldı. Amaç, sulama suyunun hem ekonomik hem de verimli kullanılmasını sağlayarak ürün ve bahçelerin susuz kalmasını önlemek.

Teslim töreni Pütürge Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nusret Mum, ilgili daire başkanları, Pütürge ve Doğanyol Ziraat Odası İlçe Başkanı Kürşat Ayaydın, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Tarımsal hizmetlere ilişkin sinevizyon sunumunun ardından konuşan Başkan Sami Er, deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinerek, 'Malatya depremde büyük bir yara aldığı için çok iş var. Çok büyük bir operasyon yürütülüyor. İşlerimiz rayına girdi inşallah. ‘Yirmi yılda, otuz yılda ayağa kalkmaz’ denen bir şehir, iki yılda ayağa kalktı' ifadelerini kullandı.

Başkan Er, şehir için ileriye dönük beklentilerini şu sözlerle özetledi: 'Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlarımız deprem bölgesi ve Malatya için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Yerelde de valimiz, vekillerimiz, belediye başkanlarımız ve kamu kurumlarımızla iyi bir sinerji yakaladık, Malatya’mız bir yılda ayağa kalktı. İnsanların umutları kırılmıştı. 90’lı yıllarda yaşanan depremlerde insanlar bir çaresiz kalmıştı ama hakikaten şimdi öyle değil artık. Güçlü bir liderle nasıl operasyonel bir şekilde işlerin düzeldiğini hep birlikte gördük. Malatya eskisinden daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın.'

Sami Er, kentin sanayi, turizm ve tarımına yön verme çabalarını anlatarak, 'Malatya’nın ekonomisi büyük oranda tarıma dayalı. Bütün ekonomimiz, tarım ekonomisinin etrafında dönüyor. Bir zirai don yaşadık. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, insanımızın zarar ziyanını karşıladı. Devletimiz bir taraftan sulama projeleri, Devlet Su İşleri de kanal ve barajlar yaparken biz de ‘Büyükşehir olarak ne yapabiliriz? Nasıl katkılar sunabiliriz?’ diye yola çıktık ve bu hususta çalışmalar yürüttük. Bütün ilçelerde yürüttüğümüz bir proje geliştirdik. Malatya’ya 250 bin metre boru alarak çiftçilerimizle devlet-vatandaş iş birliği ile projeler gerçekleştirmeye başladık. Pütürge’ye de 93 bin 500 metrekarelik sulama suyu borusu desteği sağladık, değeri 41 milyon lira. Buradaki amaç hem suyumuzun boşa akmaması hem de ürünlerimiz ve bahçelerimizin susuz kalmaması. Yani insanlarımızın emeği yerde kalmasın. Sular çok hoyratça kullanılabiliyor. Kapalı boru sistemiyle hem suyumuzu tasarruflu kullanmış olacağız. Tabii küresel ısınma aslında dünyada büyük bir sorun. En az yağış alan bölge, Malatya ve Elazığ. Bu noktada yürütülen proje oldukça önemli' dedi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de destekleri nedeniyle Başkan Sami Er'e teşekkür ederek, 'Allah devletimize zeval vermesin. Çok zor dönemin belediye başkanlarıyız. Göreve geldiğimizde bir ekonomik kriz vardı. Arkasından pandemi ve iki deprem. 2020’de bir Elazığ depremi ardından Pütürge depremi yaşadık. Daha onun yaraları sarılmadan büyük iki deprem daha Türkiye’yi sarstı. 11 ilimiz yıkıldı. Ama hamdolsun bir liderimiz var. Kendini köyde ve şehirde yaşayan vatandaşın yerine koyarak, bu yatırımları yapıyor. Depremin yaşandığı 11 ilde bu kadar hızlı toparlanma dünyanın hiçbir devletinin yapabileceği bir şey değil' ifadelerini kullandı.

Pütürge ve Doğanyol Ziraat Odası İlçe Başkanı Kürşat Ayaydın da destek paketinin kapsamını vurgulayarak, 'Listeye bakıyorum Pütürge’ye 93 bin 500 metre boru desteğinde bulunulmuş. Bunun yanında jeneratörler, sıvatlar, mahallelerde yapılan projeler toplam değeri 41 milyon lira. Tarım ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Üretmemiz lazım. Üretmezsek aç kalırız, üretebilmek için de o toprağı suyla buluşturmamız lazım. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e çok teşekkür ediyorum' dedi.

