DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,03%
ALTIN
5.984,68 -0,44%
BITCOIN
3.781.070,71 -4,15%

Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı Seçildi

Şehzadeler Belediye Meclisi, Gülşah Durbay’ın vefatı sonrası yapılan oylamada Hakan Şimşek’i ikinci turda 31 üyeden 23 oyla başkan seçti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:41
Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı Seçildi

Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı Seçildi

Olağanüstü meclis toplantısında ikinci turda seçildi

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından olağanüstü toplanan Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanı belirledi. CHP’nin adayı Hakan Şimşek, ikinci tur oylamasında meclisin 31 üyesinden 23 oy alarak Şehzadeler’in yeni Belediye Başkanı seçildi.

Toplantı, Manisa Kültür Sitesi Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Mecliste yer alan diğer partiler AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bir bağımsız üye, başkanlık sürecinde aday çıkarmama kararı aldıklarını bildirmişti.

Toplantıda yaşanan itiraz ve adaylık

Yoklama ile başlayan oturumda Başkan Vekili Zerrin İşnel, meclisteki siyasi partilerin aday çıkarmayacağını ve CHP’yi destekleyeceklerini açıkladı. AK Parti sıralarından gelen itirazlar üzerine İşnel açıklamasını düzeltti ve CHP’nin başkan adayı olarak Hakan Şimşek'i duyurdu.

CHP’nin adayının açıklanmasının ardından daha önce Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve istifa etmiş olan CHP Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, parti grubunun kararına uymayarak aday olduğunu ilan etti. Yıldırım, "Ben kimsenin iki dudağı arasından çıkacak isme bağlı değilim. Ben Yenal Yıldırım’ım ve adayım" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı.

Oylama süreci ve sonuç

Meclis üyeleri alfabetik sıraya göre oy kullandı. İlk turda Hakan Şimşek 20 oy, Yenal Yıldırım 7 oy aldı; 4 oy geçersiz sayıldı. Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamayınca seçim ikinci tura kaldı.

Verilen 15 dakikalık aranın ardından yapılan ikinci tur oylamada ise meclisin 31 üyesinden 23’ü Hakan Şimşek’e, 7 üye Yenal Yıldırım’a oy verirken 1 oy boş çıktı. Bu sonuçla Hakan Şimşek, meclisin üçte iki çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

Meclis dağılımı şöyleydi: CHP 18, AK Parti 5, MHP 4, İYİ Parti 3 ve 1 bağımsız üye.

Seçimin ardından mecliste grubu bulunan partiler adına konuşan üyeler, merhum Gülşah Durbay için başsağlığı dilerken, yeni başkan Hakan Şimşek'e görevinde başarılar diledi.

"Gülşah Başkanımızın emanetine sahip çıkacağız"

Yeni başkan Hakan Şimşek konuşmasında yaşanan kayıplara dikkat çekerek, "2025 yılında gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde basın danışmamız Güney Temiz kardeşimiz, arkasından Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve sonrasında Manisa’nın Topuklu Efesi Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybettik. Bizler için gerçekten çok büyük bir kayıp, bir travma gibi oldu... Onun sözlerini, taahhütlerini hepsini yerine getirmek için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber el ele vererek sosyal demokrat, halkçı belediye öncülüğünde bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Bu bizim için bir emanet. Biz bu emaneti tüm partili ve tüm meclis üyelerimiz, tüm örgütümüzle birlikte sahip çıkacağız" dedi ve ötekileştirmeden hizmet vurgusu yaptı.

Hakan Şimşek kimdir?

1971 doğumlu olan Hakan Şimşek, evli ve bir çocuk babasıdır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Şimşek, Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kaydıyla yaklaşık 30 yıldır mali müşavirlik yapmaktadır.

Şimşek, 2024 yılı mahalli idareler seçimlerinde CHP’den Şehzadeler Belediye Meclis üyesi seçildi ve 2024 yılı Mayıs ayında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığına getirildi. 2025 yılı Ocak ayında ise bu görevinden istifa etmişti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİNİN YENİ BELEDİYE BAŞKANI 54 YAŞINDAKİ MALİ MÜŞAVİR HAKAN ŞİMŞEK...

ŞEHZADELER BELEDİYESİNİN YENİ BELEDİYE BAŞKANI 54 YAŞINDAKİ MALİ MÜŞAVİR HAKAN ŞİMŞEK (FOTOĞRAFTAKİ) OLDU.

CHP ADAYININ HAKAN ŞİMŞEK OLDUĞUNU AÇIKLAMASININ ARDINDAN DAHA ÖNCE ŞEHZADELER BELEDİYESİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Er: Malatya eskisinden daha güzel, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacak
2
Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan Geleceğe Yönelik Öngörüler Bekliyoruz
3
Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı Seçildi
4
Bakan Kacır: Türkiye Dünya'nın Önemli Üretim Güçlerinden Biri Haline Geldi
5
Arnavutköy'de CHP İstifa Depremi: 2 Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti, 100 Partili Ayrıldı
6
CHP'den İstifa Eden Ergül Günaydın'dan Doğanşehir Belediyesi'ne Suçlama

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül