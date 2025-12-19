Bakan Kacır: Türkiye Dünya'nın Önemli Üretim Güçlerinden Biri Haline Geldi

Bakan Kacır Karaman'da: "Türkiye bizim iktidarlarımızda dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi"

Karaman temasları ve açılışlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Karaman programına ilk olarak Karaman Valiliğini ziyaret ederek başladı. Valilikte şeref defterini imzalayan Kacır, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Murat Öztürk ve partililerle görüştü, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kacır'ın konuşmasından öne çıkanlar

Konuşmasında Karaman'ı kültürel ve tarihi kimliğiyle öven Kacır, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çalıştıklarını söyledi. Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’yi eserlerle, projelerle, hizmetlerle buluşturan AK Parti’nin neferleriyiz. Hangi görevde olursak olalım hedefimiz ülkemizi Türkiye Yüzyılı iddiasına taşımak. Bunun için her alanda büyük projeleri hayata geçirdik. Tüm alanlarda devrim niteliğinde işler yapmak AK Parti iktidarlarına nasip oldu. Türkiye bizim iktidarlarımız döneminde sadece bölgesinin değil dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi. Bugün Çin’den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşağın en güçlü üretim kabiliyetlerine sahip, en fazla ürün çeşitliliği olan ve en fazla ülkeye ihracat yapabilen ülkesi Türkiye’dir. Bu Türk milletinin ortak başarısıdır. Bugün pek çok alanda Avrupa’nın en büyük üretim gücü olduk. Ticari araç ve otobüs üretiminde Avrupa’da bir numarayız. Beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretimi, düz cam üretimde Avrupa’da bir numarayız. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. Bunlar bir çırpıda olmadı. Bugün sadece üretimde değil araştırmada, geliştirmede, teknolojide ve inovasyonda lider bir ülke haline geldik. Bütün bunlar AK Parti iktidarının kurduğu altyapılar ve oluşturduğu ekosistem sayesinde mümkün oldu"

Projeler, yatırım ve enerji hamleleri

Kacır, AK Parti iktidarında 23 yılda birçok ilke ve rekorlara imza atıldığını belirterek, Karaman'da sanayi, teknoloji, tarım ve turizmi kapsayan projelerin hayırlı olmasını diledi. Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni 400 hektardan bin 218 hektara çıkardıklarını hatırlatan Kacır, ihalesi yapılan OSB altyapı işlerinin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Şehrin yüksek güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek üzere bin 541 hektarlık alanın Cumhurbaşkanı kararıyla Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak belirlendiğini söyleyen Kacır, bu bölgeyi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak ilan ederek büyük ölçekli güneş enerjisi yatırımları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını bildirdi.

Ekonomik destekler ve istihdam

KOBİ'lere yönelik destekleri aktaran Kacır, Karaman'da KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 1,2 milyar lira destek sunulduğunu, yatırım teşvik sistemiyle de 99,5 milyar lira yatırımın ve 14 bin 750 istihdamın önünün açıldığını söyledi. Ayrıca, öncelikli yatırımlar kapsamında Karaman OSB'de istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısının 4 yıl boyunca bakanlık tarafından karşılanacağını; şehirde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardıklarını belirtti. Kacır, yatırımcılara 9,5 puan faiz/kar payı desteği sağlandığını da vurguladı.

Ajans ve il projeleri

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı törende, kuruluşlarından bu yana Konya ve Karaman bölgesinde yürüttükleri programlarla çok sayıda projeyi desteklediklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Hayata geçirilen yeni teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamlesi programı ile bölgemizdeki paydaşlarımızın rekabet güçlerini arttırmak, üretim, istihdam, ihracat ve yatırım gibi konularda alacakları kararlara destek vermek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ajansımız tarafından bu minvalde yürütülen çalışmalar neticesinde Karaman’da bugüne kadar 333 proje desteklendi"

Kacır ayrıca MEVKA ile 333 projeye 829 milyon lira, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile de 265 projeye 2,5 milyar lira destek sağlandığını, kalkınma ajansı desteğiyle başlatılan Karaman Elma Sınıflama Tesisi Projesi ile elmanın pazara erişiminin güçlendirileceğini ve bugün 9 projeyi hizmete aldıklarını bildirdi.

Turizm, tarım ve çevre yatırımları

Karaman’ın coğrafi işaretli ürünü Divle obruk peyniri üretiminde kaliteyi artırdıklarını, dijital satış kanallarıyla ürünün ülke genelinde dağıtımını sağladıklarını söyleyen Kacır, kültür turizmini geliştirerek Karaman'ı önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mevlana Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülen Kuzey Karaman Turizm Aksının Geliştirilmesi Projesi ile Taşkale köyünün turizm potansiyelinin harekete geçirildiğini, renovasyonu tamamlanan Taş Mescit'in ziyaretçilere açılacağını açıkladı.

Ayrıca şehirde tekstil atölyesi ile gastronomi ve mutfak sanatları merkezinin kurulacağını, Karaman OSB bünyesinde günlük 12 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'ni devreye aldıklarını ve bunun Türkiye Yüzyılı yeşil sanayi vizyonunu sahaya indiren bir eser olduğunu söyledi.

Toplu açılış töreni

Konuşmaların ardından Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Toplu Açılış ve İmza Töreni yapıldı. Programa Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

