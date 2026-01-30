Canik’te Kentsel Dönüşüm: 741 Depreme Dayanıksız Bina Yıkılıyor

Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektarlık alanda dönüşüm sürüyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak için sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini bildirdi. Başkan Sandıkçı, projelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

Soğuksu Mahallesi'nde devam eden Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 17,5 hektar alanda yürütülen çalışmalarla, ilçedeki depreme dayanıksız ve yüksek riskli yapı stokunun yıkım işlemlerinin sürdüğünü belirten Sandıkçı, proje çerçevesinde 741 binanın tamamının bertaraf edileceğini açıkladı.

Başkan İbrahim Sandıkçı projeyle ilgili olarak şunları söyledi: Canik’imizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Soğuksu Mahallemizde 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde, mahallemizde yer alan depreme dayanıksız ve yüksek riskli binaların yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi depreme karşı dayanıklı evleriyle ve yeni sosyal donatı alanlarıyla buluşturacağımız kentsel dönüşüm projemiz kapsamında, Soğuksu Mahallemizde yer alan 741 yüksek riskli ve depreme dayanıksız binanın tamamını bertaraf edeceğiz. İlçemize güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandıracağız. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizin ilçemizde hayat bulmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ve ekibine, Sayın Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Sandıkçı, ilçe sakinlerinin kentsel dönüşüm sürecine baştan itibaren yoğun ilgi gösterdiğini ve çalışmaların vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde sürdürüldüğünü ifade etti. Proje tamamlandığında bölgeye depreme dayanıklı konutların yanı sıra yeni sosyal donatı alanları kazandırılacağı bildirildi.

Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor başlığıyla ilerleyen proje, Canik’in gelecekteki güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması hedefini taşıyor.

