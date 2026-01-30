Başkan Şimşek, Manisa'daki Sağanak Sonrası Şehzadeler Mahallelerini İnceledi

Başkan Hakan Şimşek, Manisa'da dün akşam etkili olan sağanak sonrası Şehzadeler'de saha incelemesi yaparak belediyenin tüm imkanlarıyla destek verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:21
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa’da dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından, yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Saha Ziyaretleri ve Destek Çalışmaları

Başkan Şimşek, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte sabah saatlerinde sahaya inerek yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Açıklama: Ekipler İlk Andan İtibaren Sahadaydı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, "Manisa ve Şehzadeler ilçemizde dün akşam yaşanan sağanak yağış dolayısıyla, olabilecek risklerin önüne geçmek ve günlük yaşamın aksamamasını sağlamak amacıyla ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada aktif bir çalışma yürüttü. Gece boyunca ilçenin farklı bölgelerinde yapılan kontrollerle olabilecek olumsuzlukların büyümesi engellendi. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte yağıştan etkilenen mahallelerimizi ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk, esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve çözüm noktasında ilgili birimlere gerekli talimatları verdik. Benzer hava şartlarına karşı hazırlıklarımızı sürdürecek, hızlı önlemler alarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları