Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı Ankara’da Karşıladı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Na’san’ı Ankara’da Karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı askeri törenle karşıladı.

Karşılama ve Görüşme Süreci

Törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ile Tümgeneral Ali Na’san arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerin devamında iki taraf heyetler arası görüşmelere geçti.

Resmî karşılama ve devam eden görüşmeler, iki ülke askeri kanalları arasında doğrudan temasın sürdüğünü gösterdi.

