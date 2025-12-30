Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı Ankara’da Karşıladı

DOLAR
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Ankara'da Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı askeri törenle karşıladı; ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:41
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Na’san’ı Ankara’da Karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı askeri törenle karşıladı.

Karşılama ve Görüşme Süreci

Törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ile Tümgeneral Ali Na’san arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerin devamında iki taraf heyetler arası görüşmelere geçti.

Resmî karşılama ve devam eden görüşmeler, iki ülke askeri kanalları arasında doğrudan temasın sürdüğünü gösterdi.

