DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.172,79 -0,07%

DEM Parti AK Parti’yi Ziyaret Etti: Buldan ve Sancar’dan ‘Hukuki Zemin’ Vurgusu

DEM Parti heyeti AK Parti’yi ziyaret etti. Pervin Buldan hukuki zemin ihtiyacını, Mithat Sancar siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşı çağrısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:14
DEM Parti AK Parti’yi Ziyaret Etti: Buldan ve Sancar’dan ‘Hukuki Zemin’ Vurgusu

DEM Parti AK Parti’yi Ziyaret Etti: Buldan ve Sancar’dan ‘Hukuki Zemin’ Vurgusu

DEM Parti heyeti, AK Parti’yi ziyaret ederek bir yılı aşkın süredir devam eden sürecin geldiği aşamayı masaya yatırdı. Bir buçuk saati aşan görüşme sonrasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar açıklama yaptı.

AK Parti’den ilk değerlendirme

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında siyasi partilerin raporlarını sunduklarını belirterek, "Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız" dedi.

Pervin Buldan: "Barış hukuksuz olmaz"

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, görüşmenin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Bir yılı aşkın bir süredir devam eden süreçle alakalı, gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimizi sunduk ve heyet üyeleri gerçekten bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler."

Buldan, özellikle şu ifadeyi öne çıkardı: "Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik". Ayrıca istişarelerin ve görüşmelerin devam edeceğini ekledi.

Mithat Sancar: Siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşı şart

DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar, görüşmede pek çok konunun ayrıntılı olarak ele alındığını belirterek, "Bu önümüzdeki dönem gerçekten hassasiyet ve özenle yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık."

Sancar sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Burada siyasal mutabakatın ve toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kez daha çizdik. Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek, siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz."

DEM Parti AK Parti'yi ziyaret etti

DEM Parti AK Parti'yi ziyaret etti

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEM Parti, AK Parti Grubu'nu TBMM'de Ziyaret Etti
2
Bakan Ersoy: Antalya'nın Antik Kentleri Dünyanın Gıptasını Kazandı
3
Antalya'ya 23 Yılda 244,6 Milyar TL Yatırım — Alanya Doğu Çevre Yolu Açıldı
4
Altay: Belediyeciliği 'Medeniyetin Taşıyıcısı' Kabul Ediyoruz — Güzelyurt Yeni Hizmet Binası Açıldı
5
Epstein Belgeleri: Clinton ve Michael Jackson'ın Fotoğrafları Ortaya Çıktı
6
Imran Khan ve Eşi Büşra Bibi'ye 'Toshakhana 2' Davasında 17'şer Yıl Hapis
7
Samsun'da Kendi Kendine Yeten Belediyecilik: Halit Doğan Üretim Tesislerini İnceledi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025