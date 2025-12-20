DEM Parti AK Parti’yi Ziyaret Etti: Buldan ve Sancar’dan ‘Hukuki Zemin’ Vurgusu

DEM Parti heyeti, AK Parti’yi ziyaret ederek bir yılı aşkın süredir devam eden sürecin geldiği aşamayı masaya yatırdı. Bir buçuk saati aşan görüşme sonrasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar açıklama yaptı.

AK Parti’den ilk değerlendirme

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında siyasi partilerin raporlarını sunduklarını belirterek, "Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız" dedi.

Pervin Buldan: "Barış hukuksuz olmaz"

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, görüşmenin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Bir yılı aşkın bir süredir devam eden süreçle alakalı, gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimizi sunduk ve heyet üyeleri gerçekten bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler."

Buldan, özellikle şu ifadeyi öne çıkardı: "Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik". Ayrıca istişarelerin ve görüşmelerin devam edeceğini ekledi.

Mithat Sancar: Siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşı şart

DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar, görüşmede pek çok konunun ayrıntılı olarak ele alındığını belirterek, "Bu önümüzdeki dönem gerçekten hassasiyet ve özenle yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık."

Sancar sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Burada siyasal mutabakatın ve toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kez daha çizdik. Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek, siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz."

DEM Parti AK Parti'yi ziyaret etti