Metin Şentürk TBMM'de Engelli Sorunlarını ve Hayat Hikayesini Paylaştı

Sanatçı Metin Şentürk, TBMM'deki Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda kişisel hikayesini ve engellilerin sorunlarını paylaştı; "9 kişilik ailenin 6 kişisi kör oldu".

Yayın Tarihi: 23.12.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:36
Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda çarpıcı anlatım

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu başkanlığında toplanan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na katılan sanatçı ve Dünya Engelliler Birliği Kurucu Başkanı Metin Şentürk, komisyon üyelerine engelli bireylerin gündelik yaşamından, karşılaşılan sorunlardan ve kendi yaşam öyküsünden örnekler vererek önemli mesajlar iletti.

Toplantının açılışında konuşan Kasapoğlu, "Tüm Komisyon üyelerimizin ortak inancı, engelli bireylerimizin toplumun tam merkezinde yer alması; sanatta, sporda, siyasette, akademide, medyada, üretimde, istihdamda her bir noktada en merkezde yer alması, onların merkezde yer almasıyla birlikte toplumun bu anlamdaki algısı, bakışı çok güçlü şekilde değişiyor. Kullanılan dilden, ön yargıların kırılmasına kadar pek çok değişimi gözlemliyoruz. İşte, Metin Bey’in bu anlamdaki yolculuğu da hem sanat alanında hem de sivil toplumdaki mücadelesi bu açıdan çok kıymetli ve çok ama çok öğretici" dedi.

Konuşmasına aile geçmişi ve yaşam mücadelesini anlatarak başlayan Şentürk, "7 çocuklu bir ailede doğdum. Yalnız hayatın anneme acımasız şakaları enteresan bir şekilde devam etti. Baba tarafından genetik körlük vardı. 2 kız kardeşim, 2 erkek kardeşim, babam ve ben, hepimiz sağlam doğmamıza rağmen, 9 kişilik bir ailede 6 kişi zaman içinde yaşanan küçük problemlerden körlükle karşıya kaldı. 9 kişilik ailenin 6 kişisi kör oldu. Bugüne kadar hayatımı kolaylaştıran yegâne unsurun bakış açısı olduğuna çok inandım. Bakış açınızı değiştirdiğinizde acınızı değiştirebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Engelliliğin yalnızca bireyleri değil, aileleri de derinden etkilediğine değinen Şentürk, "Engelli hayatına bir şekilde alışıyor ama aileler için her uyanılan sabah aynı tabloyla karşılaşmak biraz daha farklı. Evlatlarının önündeki engelleri aileler, sonra yasalar, sonra da vicdanlar kaldırırsa bazı şeylerin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Sahadaki çalışmalarınız içinse ben 7/24 hazırım. Emeğimle, bedenimle, ruhumla ve gönlümle yanınızda olmaya hazırım. Şayet bu işe yarayacaksa, dediğim gibi, 7/24 ülkenin her tarafında emek veririm. Çünkü sonuç itibarıyla, benim bu ülkede bu kadar emek verme çabamın tek bir nedeni var. Askerlik yapamadığım bir ülkede askerliğimi bu şekilde tamamlıyorum, bu da benim hayata bakış açımın bir tarafı" dedi.

Komisyon toplantısı, engelli bireylerin toplum hayatına tam katılımı ve erişilebilirlik alanlarında atılabilecek adımların değerlendirilmesiyle sürdü.

