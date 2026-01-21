CHP Heyeti TÜRK-İŞ’i Ziyaret Etti: Ulaş Karasu - Ergün Atalay Görüşmesi

CHP Heyeti TÜRK-İŞ’i Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, beraberindeki heyetle Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Görüşmede öne çıkanlar

Ziyaret, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Karasu, yapılan görüşmede TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını hatırlattı.

Karasu'nın ifadesi: Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında hem de genel kurulda emeklinin bu ücretle yaşayamayacağına, emeklinin bir sefalet ücretine teslim edildiğini ve bununla ilgili önerilerimizi, görüşlerimizi, fikirlerimizi ifade ettik. En azından en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine taşınması gerektiğini, emekliye ayrıca seyyanen bir zam yapılması gerektiğini genel kurulda ifade edeceğiz.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ziyaret için CHP heyetine teşekkür etti. Atalay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler başladığında taleplerini Komisyon üyelerine ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine ilettiklerini belirtti.

Atalay'ın değerlendirmesi: Şu anda 5 milyona yakın zannediyorum en düşük emekli maaşı alan insanımız var. Bu ülkede en çok rahat ettirmemiz gereken insan topluluğu emekliler. Emeklilerin yaşam düzeyini belli bir noktaya çekmek durumundayız. İcraat noktasında inşallah bugün veya yarın en azından emeklinin arzu ettiği belli bir ücret seviyesine çekilir de emekli bir nefes alır.

Görüşmede, emekli maaşlarının iyileştirilmesi, asgari ücret düzeyine çıkarılması talebi ve memur ile işçi emeklileri arasındaki farklılıklar konuşuldu. Atalay, memur emeklilerinin memur sözleşmesinden istifade ettiğini ama işçi emeklilerinin işçi sözleşmesinden istifade edemediğini vurguladı.

CHP heyetinde Ulaş Karasu'nun yanı sıra CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Gamze Taşcıer ve Okan Konuralp yer aldı.

