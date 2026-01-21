Darende'de "Çocuk Sinema Günleri" başladı

Darende Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik düzenlenen "Çocuk Sinema Günleri" programının ilk gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlik, çocuklara kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında keyifli bir sinema deneyimi sundu.

İlk gösterim ve katılım

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da katıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklara özel olarak hazırlanan sinema gösterimi sunuldu ve izleyicilere çeşitli ikramlar ikram edildi.

Bayrak hediyesi ve duygu dolu anlar

Program öncesinde Başkan Alican Bozkurt, geleceğin teminatı çocuklara bağımsızlığın ve birlik beraberliğinin simgesi olan Şanlı Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı hediye etti. Bayrak hediyesi çocukların yüzünde tebessüm oluştururken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Belediye'nin hedefi

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt yaptığı açıklamada, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Onların hem eğlenip hem de milli ve manevi değerlerimizle büyümeleri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Çocuk Sinema Günleri, yarıyıl tatili boyunca farklı gösterimlerle devam edeceği bildirildi.

DARENDE’DE ÇOCUKLAR İÇİN "ÇOCUK SİNEMA GÜNLERİ" BAŞLADI