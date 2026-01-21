Erdoğan: "Bayrağa Uzanan Kirli Elleri Bulacağız" — Emekliye 20 Bin TL, GÜÇ ile Gençlere İstihdam

Erdoğan: "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de katıldığı grup toplantısında ülke gündemine dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında emekli aylıkları, gençlik projeleri ve Suriye meselesine değinerek, bayrağa yapılan saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Meclis çalışmaları ve muhalefet eleştirisi

Erdoğan, Meclis çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı ve AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın milletin emanetine sıkı sıkıya sahip çıktığını söyledi. Muhalefete yönelik eleştirilerde, CHP'nin sosyal ve mali uygulamalarını sert sözlerle değerlendirdi ve seçmenlere hitap eden vaatlerin takipçisi olduklarını belirtti.

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkıyor

Erdoğan, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran kanun teklifinin Genel Kurul görüşmelerinin başladığını hatırlattı. Teklif yürürlüğe girdiğinde geçen ay 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacağını söyledi. Göreve geldiklerinde bu rakamın 66 lira olduğunu, dolar bazında ise 40 dolara tekabül ettiğini; yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığının 480 dolara çıktığını kaydetti.

Erdoğan, emekli sayısının 2002 Kasım'da 6,5 milyon iken bugün yaklaşık 17 milyona ulaştığını, emeklilerin sıkıntılarının farkında olduklarını ve çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Emeklilere yönelik politikalar ve konut çalışmaları

500 bin sosyal konut gibi projelerle konut arzını artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, emeklilere yönelik taleplere her zaman kulak verildiğini; bütçe imkanları genişledikçe bu taleplerin karşılanacağını ifade etti. Ayrıca enflasyonun düşmesi ve ekonomik büyüme ile kaynakların genişleyeceğine dikkat çekti.

Gençlere müjdeler: Kredi, burs ve GÜÇ

Erdoğan, 2026'da kredi ve burslarda geçen yıla göre %33 artış yapıldığını açıkladı. Buna göre burs ve kredi tutarları lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde ise 12 bin liraya yükseldiğini söyledi.

Gençlik destek programı Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) için önümüzdeki üç yılda 445 milyar lira ayrılacağını, programla 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Suriye: Mutabakat, SDG ve askeri gelişmeler

Erdoğan, Suriye'de 10 Mart'ta imzalanan mutabakata rağmen SDG'nin entegrasyon takvimine uymadığını ve silah bırakmadığını ifade etti. SDG'nin zamana oynayan ve uzlaşmaz tavrının müzakereleri olumsuz etkilediğini söyledi. Suriye Ordusu'nun operasyonlarına ilişkin olarak, Halep ve Fırat'ın doğusundaki toprakların illegal silahlı unsurlardan temizlendiğini belirtti.

Türkiye'nin Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde savunduğunu vurgulayan Erdoğan, ayrılıkçı yapılara rıza göstermeyeceklerini ifade etti.

Bayrağa saldırı ve başlatılan soruşturma

Erdoğan, konuşmasında "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız" diyerek, saldırıyı kınadı. Ayrıca "Milli Savunma ve Adalet bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır" açıklamasını yaptı ve soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Kürtler ve Suriye'de entegrasyon

Erdoğan, Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması gerektiğini, önceki rejimin uyguladığı haksızlıklara dikkat çektiğini ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın yayınladığı kararnamelerle Kürtlerin var olma, dil ve kültür hakları ile Suriye yönetimine katılma haklarının teslim edildiğini söyledi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında gözünün olmadığını, ancak ülke güvenliğine yönelik tehditlere izin verilmeyeceğini vurguladı.

Uluslararası temaslar ve bölgesel gelecek

Erdoğan, Amerikan Başkanı ile yapılan telefon görüşmesine atıfta bulunarak, DEAŞ'la mücadele ve Suriye güvenliğine katkı sağlayacak konuları görüştüklerini belirtti. Suriye'nin yeniden inşasıyla birlikte bölgenin refah ve istikrar üssüne dönüşeceğini, tüm etnik ve dini grupların refahtan eşit pay alacağını ifade etti.

Mesaj: Birlik, kardeşlik ve Türkiye'nin rolü

Konuşmasını Türkiye'nin bölgedeki rolüne dair güçlü mesajlarla sürdüren Erdoğan, Türkler, Kürtler ve Araplar arasında birlik çağrısı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dimdik ayakta olduğunu ve Kürt kardeşlere haksızlık yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Ayrıca mezhepler ve etnik gruplar arasında muhabbet ve birlik vurgusunu yineledi.

Sonuç olarak, Erdoğan'ın TBMM konuşması; ekonomik düzenlemeler, gençlik yatırım planları, Suriye politikası ve bayrağa yönelik saldırıya karşı yürütülecek hukuki süreçlerin mesajlarını içeriyor. Cumhurbaşkanı, hem iç politikada hem bölgesel meselelerde kararlı ve yol gösterici bir duruş sergilediklerini söyledi.

