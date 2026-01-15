Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya mesajıyla Leyle-i Miraç'ı tebrik etti; bu mübarek gecenin insanlığa hayır ve huzur getirmesini diledi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:24
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Leyle-i Miraç için tebrik ve temennilerini paylaştı.

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun"

Erdoğan'ın mesajı, millet ve İslam alemi için barış ve hayır dilekleriyle son buldu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

