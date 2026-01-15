ABD'den İran'a yaptırım: 5 üst düzey yetkili ve 18 kişi/şirket hedefte

ABD, İran’da protestolarla bağlantılı 5 üst düzey yetkiliyi ve 18 kişi/şirketi yaptırım listesine aldı

ABD, İran’da protestoculara yönelik şiddetten sorumlu olduğu iddia edilen 5 üst düzey İranlı yetkili ile İran petrolünün yabancı pazarlara satışından elde edilen gelirlerin aklanmasında rol alan 18 kişi ve şirketi yaptırım listesine aldı.

Yaptırım kapsamındaki isimler

Yaptırımlar arasında İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani de bulunuyor. Diğer yaptırım uygulanan isimler şunlar: Mohammad Reza Hashemifar (Luristan Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Komutanı), Nematollah Bagheri (Luristan Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı), Azizollah Maleki (Fars Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Komutanı) ve Yadollah Buali (Fars Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı).

Hazine Bakanlığı'nın açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada: "ABD, özgürlük ve adalet taleplerinde kararlılıkla İran halkının arkasında durmaktadır. Hazine Bakanlığı, Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda İran halkına acımasız baskının içinde yer alan kilit İranlı liderlere yaptırım uygulamaktadır. Bakanlık, rejimin insan haklarına yönelik zorba baskısının arkasında olanları hedef almak için her aracı kullanacaktır" dedi.

Ek açıklamalar: Ekonomi ve suçlamalar

Bessent, ABD’nin yaptırım çabalarının İran’ın petrol ihracatını ciddi şekilde düşürdüğünü belirterek, "Para birimi ve yaşam şartları hızla düşüyor. İran ekonomisi alarm vermeye devam ediyor. Merkez Bankası iflas etmiş durumda ve para basıyor. Sırada, hiper-enflasyon var. Rejim, müreffeh bir İran inşa etmek yerine, petrol gelirlerinden geriye kalanları nükleer silah geliştirmeye, füzelere ve dünyanın dört bir yanındaki terör vekillerine harcamayı tercih etti. Siviller, kötü yönetimi ve ekonomik çöküşü, haklı bir şekilde protesto ediyor" ifadelerini kullandı.

Bessent, ayrıca şunları söyledi: "İran liderleri, barışçıl gösterilere sokaklarda toplu ateş açmaktan hastanelerde yaralılara saldırmaya kadar uzanan şiddetle, vahşice karşılık verdi. Bugünkü yaptırımlar, rejimin İran petrolüne yönelik yaptırımları delmek ve enerji satışlarından elde edilen gelirleri, asıl sahipleri olan İran halkından uzaklaştırmak için kullanan 18 kişi ve kurumu hedef alıyor."

Bessent, İranlı liderlere yönelik uyarısında, "ABD Hazine Bakanlığı, tıpkı batan gemideki fareler gibi, İranlı ailelerden çaldığınız paraları panik içinde dünyanın dört bir yanındaki banka ve finans kuruluşlarına transfer ettiğinizi biliyor. Hem bu paraları hem de sizi izlediğimizden emin olabilirsiniz. Ama bize katılmayı seçerseniz halen zaman var. Başkan Trump’ın da söylediği gibi, şiddeti durdurun ve İran halkının yanında yer alın" dedi.

Protestoların başlangıcı

İran’daki gösteriler, uluslararası yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinin darboğaza girmesi ve İran riyalinin çökmesinin de etkisiyle 28 Aralık’ta başlamıştı.

