Van'da İpekyolu Belediyesi'ne Haciz: Canan Uzunay'ın Resmi Aracına El Konuldu

DEM Partili İpekyolu Belediyesi'nin ödenmeyen borçları nedeniyle Canan Uzunay’ın resmi makam aracına haciz uygulanıp çekildi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:02
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:29
Olayın Detayları

Van'da, DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne ait borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz uygulanarak el konuldu.

Başkan Uzunay'ın kullandığı resmi araç trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilerek, makam aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

İcra Süreci ve Borçlar

İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Belediye, yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmaması veya yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.

