Manisa: Besim Dutlulu ve Erkan Kara Demirci'de Tesis Açılışı

Besim Dutlulu, Demirci ziyaretinde 256 üreticiye hibeli gübre dağıttı; Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra açılışını AK Parti'li Erkan Kara ile birlikte gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 19:17
Manisa: Besim Dutlulu ve Erkan Kara Demirci'de Tesis Açılışı

Besim Dutlulu ve Erkan Kara Demirci'de Tesislerin Kurdelesini Kesti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesindeki programlar kapsamında bir dizi açılış ve destek etkinliğine katıldı. CHP’li Başkan Dutlulu ile AK Parti’li Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye kazandırılan tesislerin açılışını birlikte yaptı.

256 Üreticiye Yüzde 100 Hibe

Ziyaretin ilk durağı olan Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde düzenlenen programda, Dutlulu tarafından 256 üreticiye yüzde 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit dağıtıldı. Programda, verilen desteklerle tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra Açılışı

Başkan Dutlulu daha sonra Çereşe Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra tesislerinin açılış törenine katıldı. Tesislerin açılış kurdelesi, Besim Dutlulu ile Erkan Kara tarafından birlikte kesildi.

Belediye Ziyareti ve Yeni Proje Görüşmeleri

Açılışların ardından Dutlulu, Demirci Belediyesine giderek Belediye Başkanı Erkan Kara'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Belediyesi iş birliğinde ilçede planlanan yeni hizmetler ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Veda: Demirci Halısı ve Yöresel Hediyeler

Ziyaretin sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ilçeyi ziyareti anısına Demirci halısı ile ilçenin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, DEMİRCİ İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK BİR DİZİ...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, DEMİRCİ İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK BİR DİZİ PROGRAMA KATILDI.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, DEMİRCİ İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK BİR DİZİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBP Lideri Mustafa Destici Mescid-i Nebevi’de Vatandaşlarla Buluştu
2
Cevdet Yılmaz KKTC'de: Resmi Ziyarette Açıklamalar
3
ABD'den İran'a yaptırım: 5 üst düzey yetkili ve 18 kişi/şirket hedefte
4
Cevdet Yılmaz KKTC'de: Kıbrıs Türkleri Asla Yalnız Değildir
5
Trump, Maria Corina Machado ile Beyaz Saray’da Görüştü
6
Ünal Üstel: Türkiye-KKTC İlişkileri Kardeşlik Hukukuna Dayanıyor
7
Beyaz Saray: İran'da 800 idam durduruldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları