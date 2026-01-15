Manisa: Besim Dutlulu ve Erkan Kara Demirci'de Tesis Açılışı

Besim Dutlulu ve Erkan Kara Demirci'de Tesislerin Kurdelesini Kesti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesindeki programlar kapsamında bir dizi açılış ve destek etkinliğine katıldı. CHP’li Başkan Dutlulu ile AK Parti’li Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye kazandırılan tesislerin açılışını birlikte yaptı.

256 Üreticiye Yüzde 100 Hibe

Ziyaretin ilk durağı olan Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde düzenlenen programda, Dutlulu tarafından 256 üreticiye yüzde 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit dağıtıldı. Programda, verilen desteklerle tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra Açılışı

Başkan Dutlulu daha sonra Çereşe Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra tesislerinin açılış törenine katıldı. Tesislerin açılış kurdelesi, Besim Dutlulu ile Erkan Kara tarafından birlikte kesildi.

Belediye Ziyareti ve Yeni Proje Görüşmeleri

Açılışların ardından Dutlulu, Demirci Belediyesine giderek Belediye Başkanı Erkan Kara'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Belediyesi iş birliğinde ilçede planlanan yeni hizmetler ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Veda: Demirci Halısı ve Yöresel Hediyeler

Ziyaretin sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ilçeyi ziyareti anısına Demirci halısı ile ilçenin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

