Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile İstanbul'da Buluştu

Buluşma ve Paylaşılan Anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmede iki isim birlikte basketbol toplarını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza anlarına ve buluşmaya dair fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan kareler, buluşmanın samimi atmosferini ve sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane yıldızlarından Shaquille O'Neal ile bir araya geldi