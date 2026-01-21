Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile İstanbul'da Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA efsanesi Shaquille O’Neal ile İstanbul’da buluştu; imzalı basketbol topları ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:15
Buluşma ve Paylaşılan Anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmede iki isim birlikte basketbol toplarını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza anlarına ve buluşmaya dair fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan kareler, buluşmanın samimi atmosferini ve sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

