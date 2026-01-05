DOLAR
Hakan Fidan Lizbon'da Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Lizbon'da Paulo Rangel ile görüştü ve Portekiz Dışişleri Bakanlığı'nın Büyükelçiler Konferansı'nda hitap etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:22
Resmi ziyaret kapsamında üst düzey temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Portekiz'de temaslarına başladı.

Fidan, başkent Lizbon'da Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile görüştü.

İkili görüşmenin ardından taraflar heyetler arası görüşmeye geçti; görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Daha sonra Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katılan Fidan, konferansta bir konuşma yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

