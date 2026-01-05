Hakan Fidan Lizbon'da Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu

Resmi ziyaret kapsamında üst düzey temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Portekiz'de temaslarına başladı.

Fidan, başkent Lizbon'da Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile görüştü.

İkili görüşmenin ardından taraflar heyetler arası görüşmeye geçti; görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Daha sonra Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katılan Fidan, konferansta bir konuşma yaptı.

BAKAN FİDAN, LİZBON'DA BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI'NDA HİTAP ETTİ