Hakkı Ülkü hayatını kaybetti — Eski Aliağa Belediye Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili

Eski Aliağa Belediye Başkanı ve 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; cenazesi yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde defnedilecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:31
Aliağa’da üç dönem belediye başkanlığı ve 22. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilliği görevlerinde bulunan deneyimli siyasetçi Hakkı Ülkü, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Ülkü’nün vefat haberi, ailesi, yakınları ve Aliağa halkını yasa boğdu. Cenazesinin yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

Hakkı Ülkü kimdir

1946 yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Hakkı Ülkü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Siyasete 1972 yılında CHP’de başladı ve siyasi yaşamı boyunca pek çok görev üstlendi.

Ülkü, Gençlik Kolları yöneticiliği, 1977-1980 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği, 1983-1985 yılları arasında SODEP Aliağa İlçe Kurucu Üyeliği ve İlçe Başkanlığı ile 1985-1988 yılları arasında SHP İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1989 yerel seçimlerinde SHP’den Aliağa Belediye Başkanı seçilen Ülkü, 1994 ve 1999 seçimlerini de kazanarak üç dönem üst üste belediye başkanlığı yaptı. 2002 genel seçimlerinde CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Ülkü, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Grup Sözcülüğü görevlerini yürüttü.

Siyasi kariyerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Hakkı Ülkü, Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı, Çandarlı Körfezi Belediyeler Birliği Başkanlığı, Nazım Hikmet Vakfı ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyelikleri ile Aliağa Spor Vakfı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Orta derecede Fransızca bilen Ülkü, evli ve iki çocuk babasıydı.

