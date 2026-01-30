Halit Doğan'ın Memnuniyeti yüzde 62,3 — Samsun'da Hizmet Algısı Yükseliyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 2025 yılı kamuoyu eğilim araştırmasında vatandaş memnuniyeti oranı olarak yüzde 62,3 ile öne çıktı.

Araştırma ve Sonuçlar

KODAR Anket, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2025 Yılı Kamuoyu Eğilim Araştırma Raporu"nu SBB yetkilileriyle paylaştı. Kasım 2025 döneminde gerçekleştirilen araştırmaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun olduğunu belirten vatandaşların oranı yüzde 62,3 olarak ölçüldü.

Çalışmada, Halit Doğan’ın yeniden aday olması halinde oy vereceğini ifade edenlerin oranı (kararsızlar dağıtılmadan) yüzde 58,9 olarak kaydedildi.

Seçim Verileri ve Hizmet Kalitesi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Halit Doğan yüzde 42,3 oy oranıyla seçimi kazanırken, seçimden kısa süre önce 22 Mart 2024 tarihinde yapılan anket çalışmasında bu oran yüzde 43,7 olarak ölçülmüştü. Seçim sonrası süreçte belediye hizmetlerine yönelik algının güçlendiği ve memnuniyet verilerine yansıdığı belirtildi.

Araştırma kapsamında 2025 yılı CSI Hizmet Memnuniyet Endeksi 72,2 olarak belirlenirken, SERVQUAL hizmet kalite skoru 5 üzerinden 3,61 olarak hesaplandı. Veriler, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet kalitesine yönelik algısının olumlu yönde seyrettiğini ortaya koydu.

Metodoloji

Araştırma, anket firması tarafından Samsun’un 17 ilçesinde toplam 5 bin 610 kişiyle yüz yüze ve hibrit (F2F–CATI) yöntem kullanılarak gerçekleştirildi. Çalışma %95 güven aralığı ve ±%1,3 hata payı ile yapıldı.

