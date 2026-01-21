İnan: Akşehir'in Sanayi ve Lojistik Potansiyelini Açığa Çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Akşehir’in "Yatırım Alanı" ilan edilmesinin ardından düzenlenen toplantıda ilçenin sanayi, üretim ve lojistik kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üretim ve ihracat vurgusu

İnan, Türkiye'nin cari açığına dikkat çekerek, çözümün üretim ve ihracatta olduğunu belirtti. İnan, "300 yıllık cari açık problemimiz var. Bunun temel sebebi üretimimizden çok tüketim olması. Bunu çözmemizin tek sebebi üretip satmak. Bu anlamda gıda ürünleri ham maddesini kullanarak hem de yeni ürünlerle buralardan dünyaya bir şeyler üretip satmanın yolunu bulmalıyız. Ülkemizin selameti ve bekası için cari açık problemini üreterek çözmemiz, üretmeye giderken de orta-yüksek teknolojili ürünlere, yeni işler üstüne koyarak gitmemiz lazım." dedi.

Akşehir'in lojistik avantajı ve OSB çalışmaları

İnan, Akşehir’in insan potansiyeli ve lojistik avantajları ile öne çıktığını, tren yolunun bölgeden geçtiğini ve bunun Akşehir’i güçlü bir kalkınma lokomotifi yaptığını söyledi. "Akşehir özellikle insan potansiyeliyle, lojistik avantajlarıyla çok güçlü bir bölge. Tren yolu da yanımızdan geçiyor. Bu anlamda iyi bir kalkınma lokomotifi olan bir yer."

Sanayi alanlarının 15 katına çıktığını ifade eden İnan, bu alanların yatırımlarla doldurulması, demiryolu üzerinden konteynerlerin limanlara taşınması ve buradan yurtdışına sevk edilmesinin mümkün olacağını belirtti. "Bu alanları doldurmak için yatırımlarla, dışardan gelecek yatırımlarla hem üretim hem lojistik tarafından buradan çıkacak konteynerleri demir yolundan limana, limandan da Londra’ya, Çin’e gönderebilmek mümkün olacak."

İnan, tren hattının Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Afyon istikametinde ilerlerken Akşehir hattının Adana ve Mersin limanlarıyla entegre edildiğinde ciddi bir yerel kalkınma sağlayacağını vurguladı.

"Akşehir’in potansiyelini açığa çıkarmak için sanayi alanlarını lojistik potansiyeli de gözeterek planladık. Hep beraber çalışıp daha yükseklere taşıyacağımıza inanıyorum."

OSB genişlemeleri ve teşvik hedefleri

İnan, Akşehir OSB'nin mevcut ve yeni genişleme alanları, gıda ihtisas OSB, arıtma tesisleri ve Yunak OSB'nin Akşehir OSB genişleme alanı ilan edildiğini açıkladı. "Akşehir, Yunak’a abilik yapacak. Orada da bu sene altyapının temelini atacağız."

Planların, organize sanayi bölgeleriyle eşgüdümlü imar çalışmaları ve yeni yatırımların önünü açacak şekilde ilerleyeceğini söyledi. Ayrıca, açıklanacak program kapsamında her ilde her yıl dört sektöre teşvikler verileceğini ve Akşehir olarak en az bir yatırım hedeflendiğini belirtti.

İnan'ın değerlendirmesinde kalkınmanın önemini özetleyen ifade ise şu oldu: "5 birim sanayi geliri, 1 birim kalkınma demektir." "Yani biz bir sanayi üretimi yaparsak, Akşehir’in refahı 4 kat artacaktır."

Yerel yetkililerden destek

Toplantıda Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Akşehir’in özel yatırım alanı ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıya ayrıca Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit ve protokol mensupları katıldı.

