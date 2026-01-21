Bakan Göktaş ile Ümit Önal'dan çocukların siber güvenliği için iş birliği

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile çocuk ve gençlerin dijital risklere karşı korunması için iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:01
Bakan Göktaş ile Ümit Önal'dan çocukların siber güvenliği için iş birliği

Bakan Göktaş ile Ümit Önal'dan çocukların siber güvenliği için iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, çocuk ve gençlerin dijital dünyadaki risklerden korunması ile bu alanda geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmenin odak noktası

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Göktaş şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik çalışmalarımızı ve bu kapsamda geliştirebileceğimiz iş birliği imkânlarını ele aldık. Evlatlarımız için daha güvenli, kontrollü ve bilinçli bir dijital dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz"

Görüşme, dijital güvenlik alanında ortak politika ve uygulamaların güçlendirilmesine yönelik adımların atılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, CUMHURBAŞKANLIĞI SİBER GÜVENLİK BAŞKANI...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, CUMHURBAŞKANLIĞI SİBER GÜVENLİK BAŞKANI ÜMİT ÖNAL İLE BİR ARAYA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Emniyeti TBMM Komisyonu'nda: Çocuklar Dijital Propagandayla Hedefte
2
Musevi: Tahran’da Protestolarda Yaklaşık 60 İbadethane Tahrip Edildi
3
İnan: Akşehir'in Sanayi ve Lojistik Potansiyelini Açığa Çıkaracağız
4
Cevdet Yılmaz, Ezidi Temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ağırladı
5
Bakan Göktaş ile Ümit Önal'dan çocukların siber güvenliği için iş birliği
6
Trump'tan 'buz parçası' talebi: Dünya barışında kritik rol
7
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Taziye

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları