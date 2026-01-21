Bakan Göktaş ile Ümit Önal'dan çocukların siber güvenliği için iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, çocuk ve gençlerin dijital dünyadaki risklerden korunması ile bu alanda geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmenin odak noktası

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Göktaş şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik çalışmalarımızı ve bu kapsamda geliştirebileceğimiz iş birliği imkânlarını ele aldık. Evlatlarımız için daha güvenli, kontrollü ve bilinçli bir dijital dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz"

Görüşme, dijital güvenlik alanında ortak politika ve uygulamaların güçlendirilmesine yönelik adımların atılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

