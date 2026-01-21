Trump'tan 'buz parçası' talebi: Dünya barışında kritik rol

ABD Başkanı Donald Trump, 'tek istediğim bir parça buz' diyerek soğuk bir buz parçasının dünya barışında kritik rol oynayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 18:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:35
Trump, talebini net ifadelerle dile getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada soğuk bir buz parçası istediğini belirtti ve bunun dünya barışında kritik rol oynayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bana kötü biri de diyorlardı. Ama tek istediğim bir parça buz. Soğuk ama dünya barışında kritik bir rol oynayacak bir buz parçasını istiyorum. Onlara verdiklerimiz karşısında küçük bir istek. Biz onlar için yüzde yüz orada olacağız ama onların bizim yanımızda olup olmayacaklarına pek emin değilim" dedi.

Öne çıkan ifadeler: Trump'ın 'tek istediğim bir parça buz' vurgusu ile yüzde yüz orada olacağız sözleri dikkat çekti.

