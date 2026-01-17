AB-Mercosur ticaret anlaşması imzalandı: 25 yıllık müzakereler sonuçlandı

AB-Mercosur ticaret anlaşması Asuncion’da imzalandı

Asuncion’da düzenlenen törende, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) arasında 25 yıllık müzakerelerin ardından kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşma, 700 milyondan fazla tüketiciyi kapsayan dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından birinin oluşturulmasını hedefliyor.

Tören ve katılımcılar

İmza törenine Avrupa Birliği’ni temsilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa katıldı. Mercosur tarafında ise Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi ve ortak ülke temsilcisi Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino hazır bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva programa katılamadı; Brezilya’yı Dışişleri Bakanı Mauro Vieira temsil etti. Anlaşma, Paraguay Merkez Bankası’nda imzalandı; bu mekan, 1991’de Asuncion Anlaşması’nın imzalandığı yer olarak da biliniyor.

Von der Leyen ve Costa’dan mesajlar

Ursula von der Leyen, imza töreninde yaptığı konuşmada: "Gümrük vergileri yerine adil ticareti, izolasyon yerine üretken ve kalıcı bir ortaklığı tercih ediyoruz" dedi. Von der Leyen ayrıca anlaşmanın jeopolitik önemine vurgu yaparak, "İki bölge küresel meseleler hakkında aynı şeyi söylediklerinde, dünya bunları duyuyor olacaktır" ifadesini kullandı.

Törende söz alan Antonio Costa ise, "Biz nüfuz alanları oluşturmayı hedeflemiyoruz. Güvene, karşılıklı iş birliğine, karşılıklı saygıya, demokrasilerimizin egemenliğine dayanan ortak refah alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Hakimiyet kurmayı ya da dayatmayı amaçlamıyoruz. Halklarımız ve şirketlerimiz arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, çevreyi ve çevre haklarını koruyarak sürdürülebilir bir refah üretmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ekonomik etkiler: Leyen’in 9 milyar euroluk öngörüsü

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında Ursula von der Leyen, uzman hesaplarına dayanarak anlaşmanın "2040’a kadar AB-Mercosur ticaretinde 9 milyar euroluk bir ilave artış" anlamına geldiğini söyledi.

Pena: "Mercosur entegrasyona açık"

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, anlaşmayı küresel gerilimler arasında uluslararası ticarete verilen açık bir sinyal olarak nitelendirdi. Pena, Mercosur’un diğer yapılarla işbirliğine açık olduğunu belirterek, "Kesinlikle, Mercosur ülkeleri, kurucu üyeler ve katılım sürecinde olanlar, ticari entegrasyona ve ekonomik bütünleşmeye büyük bir açıklık göstermiştir. Daha bir yıl önce Mercosur ile Singapur arasında bir anlaşma imzalamıştık. Bugün AB ile bu tarihi anlaşmayı imzalıyoruz. Entegrasyon sürecindeki çalışmalarımız, daha yeni başlıyor" dedi.

Sektörlere etkileri ve endişeler

Anlaşma, taraflar arasında ticareti gerçekleştirilen ürünlerin yaklaşık %90’ı için gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırılmasını öngören tedbirler içeriyor. Bu düzenlemelerin ticaret maliyetlerini düşürmesi ve pazarların açıklığını artırması bekleniyor. Özellikle Avrupalı otomotiv sektörü, Mercosur pazarına giren araçlara uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla Brezilya ve Arjantin gibi büyük pazarlardaki varlıklarını güçlendirebilir.

Öte yandan, bazı gruplar anlaşmanın Avrupa’daki tarım sektörü üzerindeki etkilerinden endişe ediyor. Avrupalı çiftçiler, Mercosur ülkelerinden gelecek düşük fiyatlı et, kümes hayvanları, şeker ve pirinç gibi ürünlerin rekabeti artırarak iç pazar ve gıda güvenliği üzerinde baskı oluşturabileceğini savunuyor. Ayrıca Mercosur’daki kamu alımları piyasalarının altyapı, enerji ve su gibi sektörlerde Avrupalı şirketlere açılması yerel şirketlerde kaygılara yol açıyor.

Protestolar ve Avrupa Parlamentosu süreci

Son haftalarda anlaşmaya karşı Avrupa genelinde protestolar düzenlenmiş durumda. Avrupalı çiftçilerin Salı günü Avrupa Parlamentosu binası önünde 5 bin çiftçi ve bin traktör ile yeni bir protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.

Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce parlamento onayını savunuyor. Parlamento, anlaşmaya karşı hukuki itirazı oylamaya hazırlanıyor; milletvekilleri Çarşamba günü anlaşmanın bazı hukuki yönlerinin AB Adalet Divanı’na gönderilmesini talep eden bir tasarıyı oylayacak. Tasarı kabul edilirse Adalet Divanı’nın incelemesi onay sürecini askıya alabilir.

