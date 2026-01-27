İYİ Partili Turhan Çömez’in annesi İkbal Çömez toprağa verildi

Gönen Paşaçiftlik köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in annesi İkbal Çömez, üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle birkaç gün önce yoğun bakıma alınmış, sağlık durumu dün akşam kötüleşerek hayatını kaybetmiştir.

Turhan Çömez, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuş ve cenazenin Gönen Paşaçiftlik köyünde defnedileceğini belirtmiştir.

İkbal Çömez’in cenazesi, Paşaçiftlik Köy Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan isimler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyon Milletvekili Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktay, İYİ Parti Siyasi İlişkiler Başkanı Enver Yılmaz, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş ile İkbal Çömez’in yakınları yer aldı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, törende yaptığı açıklamada, "Allah mekanını cennet eylesin, zor günlerde bir arada olmak isteriz; biz de bu yüzden buradayız" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından İkbal Çömez köy mezarlığında toprağa verilmiştir.

