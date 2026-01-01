Zohran Mamdani New York Belediye Başkanı: Kur’an-ı Kerim Üzerine Yemin Etti

Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanlığına Kur’an-ı Kerim Üzerine Yemin Ederek Başladı

Özel tören Old City Hall metro istasyonunda gece yarısında gerçekleştirildi

Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da gece yarısından hemen sonra, City Hall Park’ın altındaki kapalı ve tarihi Old City Hall metro istasyonunda düzenlenen özel törenle Kur’an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etti.

Tören, New York’un ilk metro hattının bir parçası olan ve 1904 yılında hizmete açıldıktan sonra 1945'te yolcu taşımacılığına kapatılan istasyonda yapıldı. Günümüzde yalnızca 6 numaralı metro hattı için dönüş noktası olarak kullanılan bu mekan, halka kapalı olduğundan özel izinle törene ev sahipliği yaptı.

Yemin törenini, New York Başsavcısı Letitia James gerçekleştirdi. Mamdani törende, bu tarihi mekanı tercih etme gerekçesini New York’un "büyük hedeflerle kurulan geçmişine" vurgu yapmak olarak açıkladı ve yeni yıl ile birlikte milyonlarca New Yorkluyu kapsayan "yeni bir fırsatlar dönemi" başladığını belirterek sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Halka açık ikinci tören ve akşam programı

Kapalı törenden yaklaşık 13 saat sonra Mamdani, ikinci ve resmi yemin töreni için kamuoyunun karşısına çıkacak. Halka açık bu törende, New York Belediye Binası’nın yanında bulunan City Hall Park çevresinde gerçekleşecek etkinliğe yetkililer 40 binden fazla kişinin katılmasını bekliyor. İkinci resmi törende Mamdani’ye, ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Bernie Sanders eşlik edecek.

1 Ocak programı bununla sınırlı kalmayacak. Mamdani aynı günün akşamında New York sokaklarına yayılacak geniş katılımlı bir sokak partisi düzenleyecek. Etkinlik, Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in konuşmasıyla başlayacak.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte göreve başlayan Zohran Mamdani, seçtiği sembolik mekan ve geniş katılımlı törenlerle New York’ta yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

