Bayburt 2026 Yatırımları Belirlendi: İl Genel Meclisi Yol Haritasını Açıkladı

İl Genel Meclisi, 2026 projeleri için hedef ve öncelikleri ilk toplantıda ele alıp yol haritasını belirledi; 2025 çalışmaları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:59
Toplantı ve amaç

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje ve hizmetlere ilişkin hedefler ve öncelikler, yılın ilk İl Genel Meclisi Toplantısı’nda ele alındı ve yol haritası belirlendi.

Değerlendirmeler

Bayburt Valisi Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı boyunca il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda mevcut yatırımların son durumu detaylı olarak istişare edildi.

Katılımcılar, yeni yılda ilin gelişimine katkı sağlayacak hizmetler üzerinde durarak önceliklerin belirlenmesine katkı sundu. Görüş alışverişleri, projelerin uygulanabilirliği ve öncelik sıralamasına odağı aldı.

Görüşler ve sonuç

Toplantıda ayrıca kamu yatırımlarının etkinliği ile hizmetlerin sürdürülebilirliği çerçevesinde izlenecek yol haritası hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Tartışmalar, planlanan yatırımların şehrin ihtiyaçlarına uygun şekilde hayata geçirilmesine yönelik somut adımların belirlenmesi yönünde ilerledi.

Toplantı sonunda Vali Eldivan, 2026 yılı yatırımlarının Bayburt’a hayırlı olmasını diledi.

