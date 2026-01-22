Keçiören Belediyesi'nden Türk Bayrağına Konvoylu Tepki

Keçiören Belediyesi, Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak belediye hizmet araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak ilçe genelinde konvoy düzenledi.

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşı belediye anlamlı bir duruş sergiledi. Cadde ve sokaklarda belediyeye ait araçlar Türk bayrağıyla ilerlerken, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Yapılan konvoyla Türk bayrağının milletin ortak değeri olduğu ve bu değere yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağı mesajı verildi.

"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" dedi. Başkan Özarslan, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını ve milli değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Belediyenin düzenlediği konvoy, ilçede birlik ve dayanışma mesajı olarak karşılandı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ, TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYA KARŞI BELEDİYE HİZMET ARAÇLARINI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILARAK İLÇE GENELİNDE KONVOY DÜZENLEYİP, TEPKİ GÖSTERDİ.