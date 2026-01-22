Keçiören Belediyesi'nden Türk Bayrağına Konvoylu Tepki

Keçiören Belediyesi, Mardin Nusaybin'deki saldırıya karşı belediye araçlarını Türk bayraklarıyla donatıp ilçe genelinde konvoy düzenledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:50
Keçiören Belediyesi, Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak belediye hizmet araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak ilçe genelinde konvoy düzenledi.

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşı belediye anlamlı bir duruş sergiledi. Cadde ve sokaklarda belediyeye ait araçlar Türk bayrağıyla ilerlerken, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Yapılan konvoyla Türk bayrağının milletin ortak değeri olduğu ve bu değere yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağı mesajı verildi.

"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" dedi. Başkan Özarslan, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını ve milli değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Belediyenin düzenlediği konvoy, ilçede birlik ve dayanışma mesajı olarak karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

