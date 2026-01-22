ABD'den en az 25 milyar dolarlık 'Yeni Gazze' planı — Kushner Davos'ta açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına ilişkin kapsamlı bir plan sundu. Kushner, Barış Kurulu’nun kuruluş sözleşmesinin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, planın ayrıntılarını ve hedeflerini paylaştı.

Kushner'ın sunumu ve güvenlik vurgusu

Kushner konuşmasında güvenliği birinci öncelik olarak tanımladı: "En önemli şey başlık güvenlik olacak. Açıkçası, gerilimi azaltmanın bir yolunu bulmak için İsraillilerle çok yakından çalışıyoruz ve bir sonraki aşama Hamas ile silahsızlanma üzerinde çalışmak olacak. Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmayacak, kimse oraya inşaat yapmayacak. İstihdam oluşturmaya başlamak için yatırımlara ihtiyacımız var" dedi.

Sunum sırasında Kushner, ilk önerilerinden bahsederek, "Başlangıçta, özgür bir bölge ve ardından bir de Hamas bölgesi kurmayı düşünüyorduk. Sonra da, ‘hadi yıkıcı bir başarıya hazırlık yapalım’ dedik" ifadelerini kullandı ve dinleyicilere "Yeni Gazze" olarak adlandırdığı ana planın slaytlarını gösterdi.

Planın ana hatları ve hedefleri

Kushner, planın haritasında konut geliştirme, veri merkezleri ve sanayi parkları için ayrılmış alanları renk kodlu olarak detaylandırdı. Harita Gazze Şeridi’ni yerleşim, kıyı turizmi ve karma kullanım alanlarına göre planlıyor.

Barış Kurulu’nun hedefleri arasında Refah şehrinde 100 bin yeni konut inşası ve "Yeni Gazze" bölgesinde yüksek katlı binaların yer alması bulunuyor. Kushner, bu tür şehirlerin Orta Doğu’da 2-3 milyon nüfuslu örneklerinin üç yıl içinde inşa edildiğini belirterek, benzer projelerin mümkün olabileceğini söyledi.

Plan, Gazze’yi 2035 yılına kadar bölgesel bir ekonomik merkeze dönüştürmeyi amaçlayan çok aşamalı bir ana plan içeriyor. Önümüzdeki 10 yılda hedefler arasında Gazze’nin gayrisafi yurt içi hasılasını 10 milyar doların üzerine çıkarmak ve hane başına ortalama yıllık geliri 13 bin doların üzerine yükseltmek yer alıyor.

Çalışmaların altı aşamalı bir takvime göre, güneyden kuzeye doğru ilerleyeceği; ilk dört aşamanın Refah ve Han Yunusa odaklanacağı, beşinci aşamada mülteci kamplarının geliştirilmesinin hedeflendiği, son aşamanın ise Gazze şehrinin yeniden inşasına yoğunlaşacağı açıklandı.

Finansman, istihdam ve eleştirilen eksikler

Barış Kurulu, modern altyapı ve kamu hizmetleri için 25 milyar doların üzerinde bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu tahmin ediyor. Yeni ekonomiyi desteklemek amacıyla 1,5 milyar dolar mesleki eğitim ve yeniden beceri kazandırma programlarına ayrılması, inşaat, tarım, imalat ve dijital sektörlerde 500 binden fazla yeni istihdam hedeflenmesi planlandı. Ayrıca ticari alanlar ve yerel girişimciliği desteklemek için hibeler amacıyla 3 milyar dolarlık ek bir yatırım fonu öngörülüyor.

Kushner, çalışmaların hangi kişi ve kuruluşlar tarafından finanse edileceği konusunda ayrıntı vermedi; ancak gelecek haftalarda Washington’da "özel sektörden yapılacak çok sayıda katkının açıklanacağı" bir konferans düzenleneceğini bildirdi.

Planın eleştirilen yönleri arasında, savaş sırasında evlerini, işyerlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden Filistinlilerin mülkiyet hakları ve tazminat taleplerine ilişkin açıklama yapılmaması, inşa sürecinde yerinden edileceklerin nerede yaşayacağının netleştirilmemesi ve finansman kaynaklarının belirsizliği bulunuyor.

Ayrıca Gazze’deki çalışmalar için öncelikle yaklaşık 68 milyon ton moloz ve savaş enkazının temizlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Kushner, Gazze’deki taraflara çağrıda bulunarak, "Herkes barış içinde yaşamak istiyor. Barışın mümkün olduğuna inanırsak, barış gerçekten de mümkün olabilir" dedi.

