Ömer Bolat: İhracatta Rekor, Hizmet İhracatı 122 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce toplantısında hizmet ihracatının 14 milyardan 122 milyar dolara yükseldiğini ve toplam ihracatta rekor kırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 21:22
Ömer Bolat Düzce'de İhracat Rekorunu Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada ülke ekonomisine ve yapılan hizmetlere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Toplantı Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Parti ve Hizmet Vurgusu

Bakan Bolat, Düzce halkının AK Parti'ye verdiği desteğin önemine dikkat çekerek partinin 23 yıldır ülkeye hizmet ettiğini belirtti. Bolat, 17 seçim zaferi, Cumhur ittifakı işbirliği ve milletin verdiği destek üzerinden partinin hizmet odaklı siyasetini savundu.

Konuşmasında geçmişte var olan vesayet düzeninin kırıldığını, yolsuzlukla mücadelenin kaynakları yatırımlara yönlendirdiğini ve sağlıkta devrim niteliğinde adımlar atıldığını söyledi. Ayrıca Covid döneminde dahi ekonominin büyüdüğünü ve 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine ulaştığını hatırlattı.

İhracat Rekoru Kırıldı

Bakan Bolat, hizmet ihracatının 14 milyar dolar seviyesinden devralındığını ve bugün 122 milyar dolar ile rekor kırıldığını vurguladı. Bolat, toplam ihracatta rekor kırıldığını ifade etti.

Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde İyileşme

Bolat, istihdam, eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yatırımlara işaret etti. Konuşmadan öne çıkanlar şunlar oldu:

19,5 milyon istihdam vardı. Şimdi nüfusumuz 85 milyon ve 33 milyon sınırına ulaştık. Sınıf mevcudu 60-70 kişiden 20-25 kişiye indi. 209 üniversitemiz bulunuyor. Bilgi merkezleri ve sağlık merkezleri kuruldu. Aile hekimliği ve Acil Tıp müessesesi hayata geçirildi. Yaklaşık bine yakın hastane yenilendi. Öğretmen sayısı üç katı aştı. Hastanelerdeki modern yatak sayısı üç katına çıktı; eskiden 15 bin yatak varken bugün 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi olduğunu belirtti.

Engelliler için merkezler ve rehabilitasyon hizmetleri oluşturulduğunu, sosyal yardımların payının arttığını ve bütçeden emeklilere ayrılan tutarın 950 milyar olarak planlandığını söyledi. Depremler sonrası şehirlerin yeniden inşa edildiğini ve hak sahiplerine kısa sürede konut teslim edildiğini aktardı.

Ekonomik Büyüme ve İstikrar

Bakan Bolat, küresel belirsizliklere rağmen ekonomik büyümenin sürdüğünü belirtti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 2025 yılında yüzde 3,7 ilk 9 ayda büyüdük. İşsizlik oranı 31 aydır tek hanede. Enflasyonu hayat pahalılığında 30,89’a düşürdük; gıda enflasyonunu %28 seviyesine çekildiğini söyledi.

Bolat, döviz piyasalarının dengede olduğunu, ithalatta döviz sorunu yaşanmadığını ve mali piyasaların stabil olduğunu ifade etti. Altyapı ve üstyapı yatırımlarının hızla devam ettiğini; hızlı trenler ve enerji projelerinin sürdüğünü belirtti.

Güvenlik ve Bölgesel Etki

Terörle mücadelenin sonuç verdiğini söyleyen Bolat, Kuzey Irak ve Kuzey Suriyede terör yataklarının ortadan kalktığını belirtti. Türkiye'nin bölgesel değil küresel düzeyde oyun kuran bir aktör haline geldiğini, Cumhurbaşkanı'nın dünya liderleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bolat, teşkilatların halka hizmette dürüst ve gayretli olması gerektiğini, halka tepeden bakılmamasını ve partiye yeni üye kazandırma hedeflerine değindi.

Bakan Bolat’ın konuşmasının ardından danışma meclisi toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

