Mazlum Abdi Erbil'de Barrack ve Barzani ile Görüştü

SDG lideri Mazlum Abdi, Erbil'de ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü; entegrasyon ve diyalog vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:20
Mazlum Abdi Erbil'de Barrack ve Barzani ile Görüştü

Mazlum Abdi Erbil'de Barrack ve Barzani ile Görüştü

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil'de önce ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Barrack ile görüşme

Abdi, Suriye hükümeti ile SDG arasında yürürlükte olan mutabakat süreci çerçevesinde ilk olarak Tom Barrack ile bir araya geldi. Barrack, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington'un bölgedeki yeni stratejisine dair açıklamalarda bulundu.

Barrack, 'ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak’ta taslağı açıkça belirlenen entegrasyon anlaşmasına olan güçlü desteğini ve bu sürecin güçlendirilmesine yönelik bağlılığını teyit etmiştir' ifadelerini kullandı. Barrack ayrıca, kalıcı istikrar için tüm tarafların mevcut ateşkese tam olarak uyması ve karşılıklı güven inşa edecek adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Barzani ile görüşme

Abdi'nin IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başkanlığı Basın Ofisi bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Barzani, Suriye’de gerilimin düşürülmesi amacıyla SDG ile Şam yönetimi arasındaki diyalogun vakit kaybetmeden yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasında, Barzani’nin ateşkesin sürdürülmesi, gerilimin kontrol altına alınması ve SDG ile Şam arasındaki diyaloğun derhal yeniden başlaması için ilgili tüm taraflarla çaba ve temaslarını sürdüreceğini ifade ettiği aktarıldı. Barzani ayrıca, birleşik bir Suriye çatısı altında Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınması ve korunmasının önemini yeniden teyit etti.

ERBİL (İHA) - TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN SURİYE UZANTISI SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ (SDG) ELEBAŞI...

ERBİL (İHA) - TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN SURİYE UZANTISI SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ (SDG) ELEBAŞI MAZLUM ABDİ IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ'NİN (IKBY) BAŞKENTİ ERBİL'DE ÖNCE ABD SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ VE ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK, ARDINDAN IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

ERBİL (İHA) - TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN SURİYE UZANTISI SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ (SDG) ELEBAŞI...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık istifa etti
2
Mette Frederiksen: "Grönland kırmızı çizgilerimiz tartışmaya açık değil"
3
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Düzce’de: Esnafa 100 Milyon TL Finans Desteği
4
Mette Frederiksen: Avrupa şantaja boyun eğmeyecek — Grönland vergi krizi
5
Mazlum Abdi Erbil'de Barrack ve Barzani ile Görüştü
6
ABD'den en az 25 milyar dolarlık 'Yeni Gazze' planı — Kushner Davos'ta açıkladı
7
Ömer Bolat: İhracatta Rekor, Hizmet İhracatı 122 Milyar Dolar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları