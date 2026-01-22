Mazlum Abdi Erbil'de Barrack ve Barzani ile Görüştü

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil'de önce ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Barrack ile görüşme

Abdi, Suriye hükümeti ile SDG arasında yürürlükte olan mutabakat süreci çerçevesinde ilk olarak Tom Barrack ile bir araya geldi. Barrack, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington'un bölgedeki yeni stratejisine dair açıklamalarda bulundu.

Barrack, 'ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak’ta taslağı açıkça belirlenen entegrasyon anlaşmasına olan güçlü desteğini ve bu sürecin güçlendirilmesine yönelik bağlılığını teyit etmiştir' ifadelerini kullandı. Barrack ayrıca, kalıcı istikrar için tüm tarafların mevcut ateşkese tam olarak uyması ve karşılıklı güven inşa edecek adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Barzani ile görüşme

Abdi'nin IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başkanlığı Basın Ofisi bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Barzani, Suriye’de gerilimin düşürülmesi amacıyla SDG ile Şam yönetimi arasındaki diyalogun vakit kaybetmeden yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasında, Barzani’nin ateşkesin sürdürülmesi, gerilimin kontrol altına alınması ve SDG ile Şam arasındaki diyaloğun derhal yeniden başlaması için ilgili tüm taraflarla çaba ve temaslarını sürdüreceğini ifade ettiği aktarıldı. Barzani ayrıca, birleşik bir Suriye çatısı altında Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınması ve korunmasının önemini yeniden teyit etti.

