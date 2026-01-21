Kırıkkale'de Başkan Ahmet Önal Esnaf ve Vatandaşlarla İstişarede

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talepleri dinledi; ortak akıl ve istişareyle kentin gelişimine katkı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:48
Kırıkkale'de Başkan Ahmet Önal Esnaf ve Vatandaşlarla İstişarede

Kırıkkale'de Başkan Ahmet Önal Esnaf ve Vatandaşlarla İstişarede

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve önerileri dinledi. Ziyaretler, yerel yönetimde katılımcı ve şeffaf bir yaklaşımın sürdürülmesine işaret etti.

Ortak akıl ve istişare vurgusu

Gerçekleştirilen görüşmelerde ortak akıl ve istişare anlayışının önemine dikkat çekildi. Başkan Önal, esnafın ve vatandaşların görüşlerinin kentin gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirtti ve bu fikirlerin değerlendirilerek çalışmalara yansıtılacağını söyledi.

Önal, ziyaretlerde gösterilen ilgi, destek ve samimi sohbetler dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti; yürütülen hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

