Kırıkkale'de Başkan Ahmet Önal Esnaf ve Vatandaşlarla İstişarede

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve önerileri dinledi. Ziyaretler, yerel yönetimde katılımcı ve şeffaf bir yaklaşımın sürdürülmesine işaret etti.

Ortak akıl ve istişare vurgusu

Gerçekleştirilen görüşmelerde ortak akıl ve istişare anlayışının önemine dikkat çekildi. Başkan Önal, esnafın ve vatandaşların görüşlerinin kentin gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirtti ve bu fikirlerin değerlendirilerek çalışmalara yansıtılacağını söyledi.

Önal, ziyaretlerde gösterilen ilgi, destek ve samimi sohbetler dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti; yürütülen hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

