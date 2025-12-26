DOLAR
Malatya'da kaçan yarış atları karayoluna çıktı: 6 at telef oldu, 2 yaralı

Malatya Akçadağ’da Sultansuyu’ndan kaçan 19 attan 6’sı telef oldu, 4’ü yaralı yakalandı; 3 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 00:24
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen yarış atları bilinmeyen bir nedenle tavlarından kaçarak karayoluna çıktı. Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Sultansuyu mevkiinde meydana geldi.

Olayın bilançosu

Kaçışın neden olduğu trafikte 3 araç büyük hasar alırken, 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen atlardan 6’sı telef olurken, 4 at yaralı olarak yakalanıp tedavi altına alındı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, olaydan çok etkilendiklerini belirterek, durumdan haberdar olur olmaz bölgeye gidip yetkililerden bilgi aldıklarını ve yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Yetkililerin açıklaması

Başkan Ulutaş, kaçan 19 atın 9 tanesinin yakalandığını, 6 atın telef olduğunu ve yaralı 4 atın tedavi altına alındığını kaydetti. Bölgeye giden ekiplerle birlikte Akçadağ Kaymakamı da incelemelerde bulundu.

