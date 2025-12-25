DOLAR
Zelenskiy, Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ve Jared Kushner ile Telefonda Görüştü

Zelenskiy, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaklaşık 1 saat süren görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı için 20 maddelik barış planını ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 23:26
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme ve müzakere içeriği

Zelenskiy, yaklaşık 1 saat süren görüşmeye ilişkin, "Gerçekten çok iyi bir görüşme oldu. Birçok ayrıntıyı ve iyi fikri tartıştık. Gerçek bir barışa ulaşmak için bazı yeni fikirler var" dedi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirecek barış planı ele alındı.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rustem Umerov'un günün ilerleyen saatlerinde ABD'li müzakerecilerle bir görüşme daha yapmayı planladığını belirtti ve "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü bu acımasız savaşın sona ermesini, tüm belgelerin ve adımların gerçekçi, etkili ve güvenilir olmasını sağlamak için gerçekten 7/24 çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

20 maddelik plan ve Kremlin'in değerlendirmesi

Zelenskiy, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan 20 maddelik plan'ı "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak tanımlamıştı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu ABD önerilerini analiz ettiğini bildirdi.

