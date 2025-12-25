Ayşe Sula Köseoğlu'nun Eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Uğurlandı

Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tören ve anma

Dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu (53) için ilk tören, görev yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)nde yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen anma, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencileri, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde duygulu anlar yaşandı.

Eşi Ayşe Sula Köseoğlu'nun konuşması

2 kızının annesi Ayşe Sula Köseoğlu, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 'Her şeyden önce çok müstesna bir insanı, bir babayı kaybettik. Çocuklarından ayırmadığı öğrencileri, her zaman onun önceliğiydi. Akademik camiaya ve ülkesine, yıllarca hizmet etti. Bizi, bu acı günümüzde yalnız bırakmadığınız için her birinize teşekkür ediyorum.'

Cenaze namazı ve törene katılanlar

Törenin ardından Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu için öğle namazı sonrası İskender Paşa Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Ayşe Sula Köseoğlu, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon eski ve yeni dönem milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez yöneticileri, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin

Cenaze namazının ardından Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu’nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Çaykara ilçesi Şahinkaya mahallesi'ne gönderildi.

