DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

Ayşe Sula Köseoğlu'nun Eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Uğurlandı

Dün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, KTÜ ve İskender Paşa Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından Şahinkaya'ya uğurlandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:57
Ayşe Sula Köseoğlu'nun Eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Uğurlandı

Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tören ve anma

Dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu (53) için ilk tören, görev yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)nde yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen anma, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencileri, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde duygulu anlar yaşandı.

Eşi Ayşe Sula Köseoğlu'nun konuşması

2 kızının annesi Ayşe Sula Köseoğlu, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 'Her şeyden önce çok müstesna bir insanı, bir babayı kaybettik. Çocuklarından ayırmadığı öğrencileri, her zaman onun önceliğiydi. Akademik camiaya ve ülkesine, yıllarca hizmet etti. Bizi, bu acı günümüzde yalnız bırakmadığınız için her birinize teşekkür ediyorum.'

Cenaze namazı ve törene katılanlar

Törenin ardından Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu için öğle namazı sonrası İskender Paşa Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Ayşe Sula Köseoğlu, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon eski ve yeni dönem milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez yöneticileri, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin

Cenaze namazının ardından Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu’nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Çaykara ilçesi Şahinkaya mahallesi'ne gönderildi.

PROF. DR. MUSTAFA KÖSEOĞLU İÇİN İSKENDER PAŞA CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZI SONRASINDA CENAZE NAMAZI...

PROF. DR. MUSTAFA KÖSEOĞLU İÇİN İSKENDER PAŞA CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZI SONRASINDA CENAZE NAMAZI KILINDI. CENAZE NAMAZINA ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ESKİ BAŞBAKANLARDAN BİNALİ YILDIRIM, ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, VALİ AZİZ YILDIRIM, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, AK PARTİ TRABZON ESKİ VE YENİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ, AK PARTİ GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ, CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ SİBEL SUİÇMEZ İLE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.

PROF. DR. MUSTAFA KÖSEOĞLU İÇİN İSKENDER PAŞA CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZI SONRASINDA CENAZE NAMAZI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BAL-GÖÇ’te Değişim: Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca Başkanlığa Aday
2
Vali Seddar Yavuz’dan 'Marka Şehir' Vurgusu: Malatya’yı Yeniden İnşa Ediyoruz
3
Memişoğlu: Dijital Dönüşüm ve 856 Yeni Ambulansla Müdahaleyi Hızlandırıyoruz
4
Altıeylül CHP'de Rüşvet İddiası: Hakan Keskin Görevden Alındı
5
California’da Sel Felaketi: 6 Bölge İçin Acil Durum İlanı
6
Ayşe Sula Köseoğlu'nun Eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Uğurlandı
7
Adem Yurdagül: Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Görevden Alınmalı — Halk 'Terörsüz Türkiye'yi' Destekliyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması