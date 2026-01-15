Patnos İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı — Bakan Ersoy: Kütüphanelerimiz Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Açılış ve Bakan Ersoy'un Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Ağrı’nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Patnos İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Ersoy, kütüphanelerin toplumun kültürel ve akademik gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, açılışta "Kütüphanelerimiz gençlerimizi geleceğe hazırlıyor" sözlerine yer vererek, bakanlık olarak vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını her alanda karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Yeni Kütüphanenin Özellikleri

Eski binada sınırlı alanda hizmet verilen kütüphanenin, daha geniş ve modern bir yapıya taşındığı bildirildi. Yeni binanın 5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip olduğu, kütüphanenin 3 bin kişilik çalışma kapasitesi ve 40 bin kitaplık zengin bir koleksiyonla hizmet vereceği belirtildi.

Kütüphanede gençleri geleceğe hazırlamaya yönelik atölye ve etkinlik alanlarının yer aldığı, ayrıca okuma ve öğrenme alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Kurumda 3 ayrı bebek ve çocuk bölümü ile her yaştan ailenin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanların bulunduğu ifade edildi.

Vali Mustafa Koç'un Açıklaması

Ağrı Valisi Mustafa Koç programda şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün Patnos’ta; bilginin, düşüncenin ve ortak geleceğimizin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip, çağın ihtiyaçları gözetilerek inşa edilen Patnos İlçe Halk Kütüphanemiz; aynı anda bin kişinin ders çalışabileceği kapasitesiyle, ilçemiz için gerçek anlamda bir yaşam ve öğrenme merkezi niteliği taşımaktadır. Kütüphanemiz; görme ve işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik özel bölümleri, çocuk kütüphanesi, konferans salonu ve çok yönlü kullanım alanlarıyla her yaştan hemşehrimize hitap eden modern bir kültür yuvası olarak tasarlanmıştır. Burada çocuklarımız kitapla tanışacak, gençlerimiz hayallerini büyütecek, araştırmacılarımız bilgiye daha güçlü ve erişilebilir şekilde ulaşacaktır".

Yetkililer, yeni kütüphanenin ilçenin kültür yaşamına değer katacak önemli bir yatırım olduğunu vurguladı ve binanın bölge halkının hizmetine sunulduğunu bildirdi.

BAKAN ERSOY: "KÜTÜPHANELERİMİZ GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYOR"