Türkiye’nin uçuş ağı 133 ülkede 356 noktaya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası uçuş ağındaki hızlı genişlemeyi ve havacılıkta yakalanan stratejik başarıları aktardı.

Uçuş ağında hızlı genişleme

Bakan Uraloğlu, dış hat uçuş ağının genişlediğini vurgulayarak, Phnom Penh'in dahil edilmesiyle Türkiye'nin uçuş ağının 133 ülke ve 356 nokta'ya çıktığını söyledi. Ayrıca, yürütülen 91 sivil havacılık müzakeresiyle 22 yeni nokta ve 1071 ilave frekans kazanımı elde edildiğini belirtti.

Zamanın kıymeti ve havayolunun önemi

Konuşmasında zamanın modern dünyanın en değerli sermayesi olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, mesafelerin artık kilometreyle değil zamanla ölçüldüğünü; birkaç saatlik uçuşlarla geçmişte erişilemeyen şehir, kültür ve insanlara ulaşılabildiğini ifade etti. Bu sebeple havayolunun giderek daha çok tercih edildiğini söyledi.

Havalimanı sayısı ve yeni projeler

Bakan, Türkiye'nin coğrafi avantajına işaret ederek 4 saatlik uçuş menziliyle 67 ülkenin merkezinde yer aldığına değindi. İç hatlarda serbestleşmenin rekabeti artırdığını belirten Uraloğlu, 2002'deki 26 havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını ve yapımı süren Yozgat Havalimanı ile Bayburt–Gümüşhane Bölgesel Havalimanı ile bu sayıyı 60'a ulaştıracaklarını kaydetti.

Uluslararası anlaşmalar ve hedefler

2003'te 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması sayısının bugün 175'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, ICAO üyesi 192 ülkenin tamamıyla anlaşma imzalamayı hedeflediklerini ve bu hedefin şu an itibarıyla %91 oranında gerçekleştirildiğini söyledi. THY'nin 356 nokta'ya uçmasının Türkiye havacılığının gücünü gösterdiğini vurguladı.

Frekans kazanımları ve ülke düzenlemeleri

Bakanlık çalışmalarıyla Karadağ, Gürcistan, Panama, Brezilya ve Arjantin ile nokta ve frekans kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığını; Çin ile zorlu müzakereler sonucu frekans sayısının haftalık 49'a çıkarıldığını aktardı. Singapur, Hong Kong ve Endonezya hatlarındaki frekans artışlarının THY'nin doğu-batı bağlantısallığı ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Cumhuriyet tarihinin yeni rekoru ve İstanbul Havalimanı

2002'de iç ve dış hatlarda yaklaşık 34,5 milyon yolcu varken, 2025'te transit yolcular dahil olmak üzere toplam yolcu sayısının 247 milyon 163 bin'e ulaştığını söyleyen Uraloğlu, bunun Cumhuriyet tarihinin yeni rekoru olduğunu belirtti. İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonu ile aynı anda üç uçağın iniş-kalkışına imkan tanıyarak verimliliği artırdıklarını ve bunun uçak trafiğinde %6, toplam yolcu trafiğinde %5 artış sağladığını anlattı.

2025'te İstanbul Havalimanı'nda toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleşti; iç hatlarda 17 milyon 730 bin, dış hatlarda 66 milyon 727 bin olmak üzere toplam 84 milyon 457 bin yolcuya hizmet verildi. Bu performansla İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünyada 7'nci sırada yer aldı.

Avrupa devlerini geride bırakan performans

Havalimanı, 339'dan fazla uçuş noktasıyla dünya çapında ilk 3 arasında bulunuyor ve dünyada en fazla havayolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği 2'nci havalimanı konumunda. 2025'i günlük ortalama 1491 uçuşla tamamlayarak Amsterdam, Heathrow, Paris CDG ve Frankfurt gibi Avrupa'nın köklü merkezlerini geride bıraktığını belirtti. Orta vadeli hedefler arasında 2026'da 90 milyon, 2030'da 100 milyon, 2033'te 110 milyon yolcu barajlarını aşmak bulunuyor.

THY, Turkish Cargo ve dijital dönüşüm

Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın 1933'teki ilk ticari uçuşundan bu yana bugün 516 uçaklık filosuyla dünya çapında geniş bir ağa ulaştığını ifade etti. Turkish Cargo'nun 27 uçaklık özel filosu ve 115 doğrudan kargo destinasyonu ile entegre operasyonel modeli sayesinde küresel lojistikte önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Turkish Cargo'nun 2024 IATA sıralamasında dünyanın 3. büyük hava kargo taşıyıcısı olduğunu; 2025'te ise "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" ödülünü aldığını hatırlattı. Ayrıca THY için başlatılan Veri Merkezi projesinin, şirketin dijital omurgasını güçlendireceğini ve operasyonel sürekliliği destekleyeceğini belirtti.

Ankara Esenboğa Havalimanı müjdesi

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın havacılık kapasitesini güçlendirmek için gerçekleştirilen çalışmalara değinerek, "Pazartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etap eserleri olan 3. pisti ve hava trafik kontrol kulesiyle birlikte tamamlayıcı tesislerin

milletimizin hizmetine sunulacağını" söyledi. Bu adımın Ankara'nın dünyaya daha güçlü açılmasının bir göstergesi olacağını ifade etti.

Sonuç

Uraloğlu, hükümetin stratejik altyapı yatırımları, diplomatik müzakereler ve sektör destekleriyle Türkiye'yi dünya havacılığında daha iddialı bir konuma taşıdığını; önümüzdeki yıllarda ağın, filonun ve frekans derinliğinin artmasıyla bu etkinin güçleneceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

